"Mehrere Wochen" Clea-Lacy Juhn muss länger in der Klinik bleiben

Erwartet aktuelle Zwillinge: Influencerin und Ex-"The Bacherlor"-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (dr/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 19:44 Uhr

Die schwangere Influencerin Clea-Lacy Juhn muss nach ihrem Eingriff noch mehrere Wochen in der Klinik bleiben. Sie gab bekannt, dass bei ihrer Zwillings-Schwangerschaft Komplikationen aufgetreten seien: Die ungeborenen Kinder hätten sich unterschiedlich entwickelt.

Die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (33) hat via Instagram ein Gesundheitsupdate veröffentlicht. Demnach muss die schwangere Influencerin nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus in der vergangenen Woche noch länger in der Klinik bleiben. In mehreren Instagram-Storys erklärte sie, dass bei ihren ungeborenen Zwillingen, die sich eine Fruchtblase teilen, ein Entwicklungsunterschied festgestellt wurde: "Einer von beiden ist größer, der andere kleiner." Bei einem Eingriff mit einem Laser wurde deswegen die Gefäßverbindung zwischen den Kindern verschlossen.

Ob die Maßnahme der Ärzte jedoch zum erwünschten Effekt führt, ist bislang noch unklar: "Um sagen zu können, ob alles erfolgreich ist, benötigen wir weiterhin Zeit, positive Kraft und Energie", so Juhn an ihre Follower. Ihr Aufenthalt im Krankenhaus verlängere sich nun "um mehrere Wochen". Zudem gebe es weitere Komplikationen, die ein Risiko für eine Frühgeburt darstellen könnten, erklärt Juhn. "Jeder Tag, den ich sie länger unter meinem Herzen tragen darf, zählt. Und wir haben nun schon eine Woche mehr gewonnen", zeigt sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin zuversichtlich.

Trennung von ihrem Ehemann Anfang Mai

Für Clea-Lacy Juhn ist es aktuell keine einfache Zeit. Anfang des Monats gab die werdende Zwillingsmama überraschend die Trennung von ihrem Ehemann bekannt. Ihr Ex Hasim sei jedoch "selbstverständlich dauerhaft an meiner Seite", sagte Juhn vor dem Eingriff. Die beiden hatten sich erst ein halbes Jahr vor der Trennung das Jawort gegeben. Ende 2022 kam die ehemalige "Bachelor"-Gewinnerin ihm zusammen. Im November 2023 folgte die Hochzeit, er brachte eine Tochter mit in die Beziehung. Ihren Mann hielt sie weitestgehend von der Öffentlichkeit fern.

Bekannt wurde Clea-Lacy Juhn durch die RTL-Show "Der Bachelor", die sie 2017 gewann. Sie bekam die letzte Rose von "Bachelor" Sebastian Pannek (37).