Stars Co-Star schwärmt von Kaia Gerber: ‚Sie ist eine echte Künstlerin‘

Kaia Gerber - 2020 - Paris Fashion Week - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 11:00 Uhr

Co-Star schwärmt von Kaia Gerber und sagt, sie sei 'eine echte Künstlerin'.

Für Graham Campbell ist Kaia Gerber weit mehr als nur ein erfolgreiches Model und eine Schauspielerin: Er hält sie für eine „echte Künstlerin“.

Der 24-jährige Schauspieler steht gemeinsam mit der ebenfalls 24-jährigen Kaia für die neue Teenie-Thrillerserie ‚The Shards‘ vor der Kamera und findet für seine Kollegin nur lobende Worte. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte Graham: „Kaia besitzt eine außergewöhnliche Intelligenz, von der die Welt bereits einiges mitbekommen hat, vor allem durch ihre Initiative Library Science“, sagte er über Kaias Buchclub. „Aber sie ist nicht nur unglaublich klug, sondern auch unglaublich empathisch.“

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ihre erste Begegnung. „Schon die Art dieses ersten gemeinsamen Skript-Readings hat das deutlich gemacht. Ich dachte sofort: ‚Das ist eine echte Künstlerin, ein Mensch mit einer echten Künstlerseele.‘ Ich glaube, dass die Zuschauer das auch in der Serie erkennen werden.“ Auch Kaia erinnert sich gerne an das erste Treffen mit Graham und freut sich, dass sie nun gemeinsam in ‚The Shards‘ zu sehen sind. Die Schauspielerin, die in der Serie Susan Reynolds verkörpert, sagte: „Ich wusste, dass er damals gerade in einem Broadway-Stück spielte, über das ich unglaublich viel Gutes gehört hatte. Vor allem hatte ich immer wieder gehört, wie großartig er darin und was für ein hervorragender Schauspieler er ist. Dann haben wir uns kennengelernt und jetzt sind wir Susan und Thom.“

Vor Kurzem verriet Kaia außerdem, dass sie sich nur ungern selbst auf der Leinwand sieht. Die Tochter von Cindy Crawford, die in ‚The Shards‘ außerdem gemeinsam mit Igby Rigney, Homer Gere, Hayes Warner und Wes Bentley spielt, gab zu, ihre eigenen Auftritte meist sehr kritisch zu betrachten. Im Gespräch mit Hayes Warner für das ‚Interview Magazine‘ erklärte sie: „Wenn ich mir etwas allein anschaue, in dem ich mitspiele, fange ich sofort an, jede Kleinigkeit an mir zu kritisieren und gerate in eine Negativspirale. Es ist schön, Menschen um sich zu haben, die einem Mut machen. Dann sieht man das Ganze eher als Gemeinschaftsleistung und konzentriert sich nicht nur auf die eigene Performance.“