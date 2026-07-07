Stars Colin Farrell bezeichnet seine Schwester als die ‚Chefin‘ ihrer 25-jährigen Geschäftspartnerschaft

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Bang Showbiz | 07.07.2026, 10:00 Uhr

Colin Farrell bezeichnet seine Schwester als die 'Chefin' ihrer 25-jährigen Geschäftspartnerschaft.

Colin Farrell hat seine Schwester Claudine Farrell als ‚die Chefin‘ bezeichnet, nachdem sie jahrzehntelang still und unauffällig an seiner Seite gearbeitet hat.

Der 50-jährige Schauspieler sprach über ihre langjährige kreative Zusammenarbeit und erklärte, dass seine Schwester seit Jahrzehnten ‚die ganze Vorarbeit‘ leiste, während er das öffentliche Gesicht der gemeinsamen Projekte sei. Bei der Premiere der zweiten Staffel von ‚Sugar‘ im Hammer Museum in Los Angeles sprach Colin über seine Beziehung zu Claudine. Gegenüber ‚People‘ erzählte er außerdem von ihrer inzwischen 25-jährigen Zusammenarbeit über ihre Produktionsfirma Chapel Place Productions sowie von seiner Rückkehr in die Rolle des Privatdetektivs John Sugar. Colin sagte: „Claude und ich arbeiten jetzt seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen zusammen.“ Er fügte hinzu: „Vor etwa zwölf Jahren haben wir die Firma Chapel Place (Productions) gegründet. Und dort ist sie die Chefin. Ich bin, wie man so schön sagt, das Gesicht nach außen.“

Colin schrieb seiner Schwester den Großteil der Arbeit hinter den Kulissen zu. Er sagte: „Sie erledigt die ganze Vorarbeit.“ Außerdem ergänzte er: „Ihre Aufgabe ist geradezu sisyphusartig, wenn es darum geht, Projekte auf die Leinwand zu bringen. Wir befinden uns mit verschiedenen Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, an denen sie arbeitet.“ Über ihre Beziehung abseits der Arbeit sagte Colin: „Sie ist eine außergewöhnliche Produzentin und eine noch bessere Schwester und Freundin.“ Mit Blick auf ihre lebenslange Verbundenheit erklärte Colin: „Ich bin unglaublich privilegiert, jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ich auf 50 gemeinsame Jahre zurückblicke. […] Wir kennen uns in- und auswendig, und es ist großartig, ihr so nah zu sein.“

Der Schauspieler sprach außerdem über seine Rückkehr als John Sugar und gestand, dass er trotz seiner jahrzehntelangen Karriere vor jedem neuen Projekt nervös sei. Er sagte: „Ich bin immer nervös, wenn ich zur Arbeit gehe – ganz egal, um welchen Job es sich handelt –, weil man nie genau weiß, was auf einen zukommt.“