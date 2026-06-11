Film Colin Farrell gibt Einblicke in Dreharbeiten zu ‚The Batman 2‘

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Bang Showbiz | 11.06.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über den anstehenden Dreh zum zweiten Teil des Superheldenfilms.

Colin Farrell hat „nicht viel zu tun“ bei ‚The Batman 2‘.

Der Penguin-Darsteller soll seine Rolle als Schurke in der Fortsetzung von Matt Reeves‘ Superheldenfilm aus dem Jahr 2022 – mit Robert Pattinson als Batman – erneut übernehmen. Farrell hat nun zugegeben, dass er nicht besonders beschäftigt sein wird, wenn er für die Dreharbeiten nach Großbritannien reist. In einem Interview mit ‚Collider‘ sagte Farrell: „Ich glaube, die Dreharbeiten beginnen in etwa einer Woche … Es wird ein großartiges Set sein, an dem man arbeiten kann. Das Drehbuch – ich habe es schon gesagt – ist außergewöhnlich. Das ist es wirklich.“

Über den Regisseur schwärmte er: „Matt ist einfach so brillant, und er kümmert sich so sehr um die Geschichten, die er erzählt.“ Über seine eigene Beteiligung am Film fügte Farrell hinzu: „Ich werde in vier oder fünf Wochen nach London fliegen. Ich habe darin nicht viel zu tun, aber ich werde für vier oder fünf Wochen dort sein. Ich freue mich riesig darauf, den Film als Fan zu sehen.“

Reeves hatte zuvor angedeutet, dass ‚The Batman 2‘ im verschneiten Winter spielen wird, indem er Testaufnahmen des Batmobils veröffentlichte, das durch einen Schneesturm fährt. Das sorgte bei Fans für große Begeisterung. Der Beitrag auf X war mit einem Fledermaus-Emoji und dem Hashtag #SnowTires versehen. Später teilte der Filmemacher ein weiteres Bild, das eine Explosion durch die Windschutzscheibe zeigt, mit den Worten: „Ich habe hier nur ein bisschen Spaß …“ Reeves postete außerdem Artwork aus Tom Kings dreiteiliger Batman-Comicreihe ‚Beast of Burden‘ aus dem Jahr 2018, die eine tragische Handlung rund um Dick Grayson alias Robin zeigt.

Unterdessen wurde kürzlich bekannt, dass Charles Dance im Gespräch ist, in ‚The Batman 2‘ die Rolle von Charles Dent zu übernehmen, dem Vater des Gotham-Staatsanwalts Harvey Dent (Sebastian Stan), auch bekannt als Two-Face. Zudem bestätigte Andy Serkis, dass er seine Rolle als Alfred Pennyworth, Bruce Waynes Butler, im kommenden Comic-Blockbuster erneut spielen wird.