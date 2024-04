Stars Colin Farrell: Das sind seine härtesten Kritiker

Colin Farrell and Henry Tadeusz Farrell attend the 95th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2024, 15:08 Uhr

Die Söhne des 47-jährigen Schauspielers dürfen endlich alle seine Filme sehen.

Colin Farrell erhält seit kurzem regelmäßig Kritiken von seinen Söhnen.

Der 47-jährige Schauspieler hat mit seiner Ex-Partnerin Kim Bordenave den 20-jährigen James und zieht mit Alicja Bachleda-Curús den 14-jährigen Henry groß. Lange Zeit durften die beiden Jungs viele Filme ihres Vaters aufgrund der Altersbeschränkungen nicht anschauen, doch seit einer Weile sind James und Henry alt genug, um sich selbst seine härtesten Streifen zu Gemüte zu führen. Für Farrell hat das jetzt laut eigener Aussage dazu geführt, dass seine Söhne kurzerhand zu seinen heftigsten Kritikern avancierten. Auch die Serie ‚Sugar‘, in der der irische Star in seiner Rolle als Privatdetektiv einen Vermisstenfall ermittelt, wird von seinem Nachwuchs sehr wahrscheinlich schon bald in Anlehnung an das Bewertungsportal ‚Rotten Tomatoes‘ analysiert werden. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ verriet Farrell: „Sie haben es noch nicht gesehen, aber sie dürfen es sich ansehen. Sie sind jetzt in einer Phase ihres Lebens, in der sie im Grunde genommen schauen dürfen, was sie wollen. Viele Sachen, die ich gemacht habe, duften sie zu den damaligen Zeitpunkten aufgrund ihres jeweiligen Alters nie sehen. Wir haben zuhause unser eigenes kleines ‚Rotten Tomatoes‘-Komitee.“

Auf die Frage, ob seine Söhne auch vor negativer Kritik nicht Halt machen, erklärte Farrell amüsiert: „Ja! Aber sie nehmen schon Rücksicht auf meine Gefühle.“