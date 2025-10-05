Stars Collien Fernandes wagt sich wieder ins Dating-Leben

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2025, 13:00 Uhr

Die Fernsehikone gab vor kurzem ihre Trennung bekannt. Jetzt will sie wieder mit dem Dating anfangen.

Collien Fernandes hat eine Strategie für ihre Rückkehr ins Dating-Leben.

Die 44-jährige Moderatorin gab vor wenigen Wochen ihre Trennung von Ehemann Christian Ulmen bekannt. Die Gründe für den Split thematisierte das Ex-Paar nicht öffentlich, doch klar ist: Beide wollen nach vorne schauen. Das bedeutet für Collien, dass sie sich erstmals nach Jahren wieder auf erste Dates wagt. „Ja, auf jeden Fall! Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist“, zitiert die ‚Bunte‘ den Fernsehstar. Dass es mit Mitte vierzig schwierig werden könnte, noch einen neuen Partner zu finden, glaubt Collien derweil nicht. Sie erklärt: „In meinem Alter fangen Männer ja an, sich aufzuteilen – in die, die Gleichaltrige wollen, und die, die Jüngere wollen.“

Da sie als bekanntes Gesicht nicht einfach jemanden im Vorbeigehen anquatschen kann, sei ihr jedoch bewusst. „Ich weiß ja auch nicht, wer vergeben ist und wer nicht? Und ich möchte nirgendwo dazwischen grätschen“, sagt sie weiter. Deshalb hat Collien vor, sich demnächst bei der exklusiven Dating-App ‚Raya‘ anzumelden, die bereits vielen Stars und Sternchen zur neuen Beziehung verholfen hat. „Das ist für nächste Woche geplant. Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war“, freut sich die ‚Traumschiff‘-Darstellerin auf ihr neues Abenteuer. Viel Zeit zum Swipen bleibt Collien jedoch nicht: „Unter der Woche muss ich mich um meine Business-Sachen kümmern. Samstags steht meistens Gartenarbeit an. Man würde mich also, sobald ich angemeldet bin, tendenziell am ehesten am Sonntag dort erreichen.“