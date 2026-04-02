Stars Christian Ulmen hat durch seine Anwälte Unterlassung beantragt

Christian Ulmen - August 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 14:00 Uhr

Christian Ulmen hat durch seine Anwälte Unterlassung beantragt.

Die Vorwürfe gegen Schauspieler Christian Ulmen sorgen derzeit bundesweit für Aufsehen und nun reagiert der 50-Jährige auch juristisch.

Wie aus Medienberichten hervorgeht, hat Ulmen über seine Anwälte eine Unterlassung beantragt, um gegen Teile der Berichterstattung vorzugehen. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung sind schwere Anschuldigungen seiner Ex-Frau Collien Fernandes. Sie wirft Ulmen unter anderem vor, über Jahre hinweg Fake-Profile unter ihrem Namen betrieben und manipulierte, teils pornografische Inhalte verbreitet zu haben. Dabei soll es sich um Fälle digitaler Gewalt handeln, die mittlerweile auch Ermittlungen ausgelöst haben.

Ulmens rechtliche Vertreter weisen die Vorwürfe entschieden zurück. In Stellungnahmen ist von „unwahren Tatsachen“ die Rede, die auf einer „einseitigen Schilderung“ basierten. Auch aus diesem Grund habe man nun juristische Schritte eingeleitet, um gegen bestimmte Darstellungen vorzugehen. Ziel sei es, die weitere Verbreitung entsprechender Inhalte zu unterbinden.

Die Situation ist komplex: Während Fernandes bereits Anzeige erstattet hat und Ermittlungen – unter anderem in Spanien – laufen, gilt für Ulmen weiterhin die Unschuldsvermutung. Gleichzeitig hat der Fall eine größere gesellschaftliche Debatte über digitale Gewalt, Deepfakes und den Schutz von Betroffenen ausgelöst.

Die Kanzlei Schertz Bergmann, die Ulmen vertritt, hatte bereits Ende März über X verlauten lassen, dass man gegen den ‚Spiegel‘-Bericht, der die Vorwürfe erstmals publik machte, vorgehen werde. Am 31. März wurde dann eine Unterlassung beantragt, wie die ‚Bild‘ berichtete. Im Detail gehe es um die Anschuldigungen in Bezug auf Deepfake-Videos sowie um angebliche körperliche Gewalt gegenüber Fernandes. Beruflich hat die Affäre derweil bereits Konsequenzen. Wie unter anderem ’n-tv‘ berichtet, wurden Projekte pausiert oder Inhalte aus Mediatheken entfernt, Geschäftspartner distanzieren sich.