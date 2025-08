Stars Conor Maynard ins Krankenhaus eingeliefert

Conor Maynard - WE Day 2017 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 18:36 Uhr

Conor Maynards Freundin rief einen Krankenwagen, weil er "vor Schmerzen schrie". Es war ein Bandscheibenvorfall.

Der 32-jährige Sänger erlitt einen Bandscheibenvorfall auf Höhe L5/S1, also zwischen dem 5. Lendenwirbel und dem 1. Sakral- bzw. Kreuzbeinwirbel. Bei einem solchen Leiden wölbt sich der weiche Teil der Bandscheibe nach außen und kann dabei möglicherweise umliegende Nerven einklemmen. Als Conor diese Verletzung vor einigen Monaten erlitt, rief seine besorgte Partnerin Kitty Bertrand sofort die Rettungskräfte, weil der Sänger plötzlich „ganz blass wurde“.

Conor beschrieb den Schreckmoment jetzt in einem ausführlichen Instagram-Post und erklärte seinen Fans auch, dass der Bandscheibenvorfall der Grund war, warum es um ihn beruflich und privat so still geworden war: „Ich dachte, ich erkläre mal, warum ich in den letzten Monaten ziemlich still war und warum ich im Mai nur einen Song veröffentlicht und mich dann scheinbar zurückgezogen habe, obwohl der ursprüngliche Plan war, euch eine ganze Reihe von Songs zu liefern.“

Besagter Grund war das gesundheitliche Leiden. Schon Anfang des Jahres hatte der Star verraten, Probleme mit seinem Rücken zu haben. Daraufhin ging er mehrere Wochen lang zu einem Chiropraktiker. Die erwünschte Wirkung blieb aber aus: „Es fühlte sich nicht so an, als würde sich mein Zustand verbessern.“ Dann hatte der Musiker am vergangenen Wochenende plötzlich einen Hustenanfall, der den „intensivsten Schmerz genau in das Problemgebiet und das rechte Bein“ schickte. „Meine Beine gaben völlig nach, aber zum Glück stand ich direkt neben meinem Sofa, also fiel ich weich(lol). Ich konnte keine Position finden, die mir Linderung verschaffte, und ich schrie buchstäblich laut vor Schmerz (es war wirklich peinlich).“

Ernst wurde es, als er „jegliche Farbe im Gesicht verlor“ und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Conor schrieb weiter: „Dann verlor ich jegliche Farbe im Gesicht, was meine Freundin in Panik versetzte – also riefen wir einen Krankenwagen, und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Nervige an dieser Art von Verletzung ist, dass man kurzfristig nicht viel machen kann, außer die Schmerzen zu managen und dann langfristige Heilungsversuche zu unternehmen.“ Aktuell soll es so aussehen, als sei eine Operation die einzige Option.