Stars Jennifer Aniston enthüllt ‚völlig nackte‘ Begegnung mit Fans

Jennifer Aniston - September 2024 - 76th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2025, 16:00 Uhr

Jennifer Aniston war „völlig nackt“ in einer Sauna, als Fans beschlossen, sich ihr zu nähern.

Die 56-jährige Schauspielerin wurde an der Seite von Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und dem verstorbenen Matthew Perry weltberühmt, als sie die Rolle der Rachel Green in der erfolgreichen Sitcom ‚Friends‘ aus den 1990er Jahren übernahm. Kürzlich wurde sie nach dem „überraschendsten“ Ort gefragt, an dem sie als ihr Alter Ego erkannt wurde – und sie gab zu, dass sie sich dabei in einem ziemlich „verletzlichen“ Zustand befand.

Dem Magazin ‚Travel+Leisure‘ sagte sie: „Es ist nicht überraschend, aber ich war an verletzlichen Orten, wie ausgezogen in einem Dampfbad, in einer Sauna oder in einer Art Spa, entweder halb bedeckt oder völlig nackt.“

Erst kürzlich enthüllte die ‚The Morning Show‘-Darstellerin, dass sie an Aerophobie leidet, aber in letzter Zeit in der Lage war, diese mit Hypnose zu bekämpfen, um „all diesen Aberglauben“ der Gefahr zu beseitigen, wenn sie ein Flugzeug besteigt. Sie fügte hinzu: „Ich habe extreme Flugangst. Aber ich habe in letzter Zeit etwas Hypnose gemacht, und eine der Voraussetzungen ist, all diesen Aberglauben zu beseitigen. Wenn du dich in eine gute Meditation einklinkst, kannst du durchkommen.“