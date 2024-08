Nach etlichen Skandalen Cuba Gooding Jr. feiert Comeback mit christlichem Film

Cuba Gooding Jr. mit seiner Lebensgefährtin Claudine De Niro. (the/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 15:41 Uhr

Der Oscarpreisträger Cuba Gooding machte in den letzten Jahren vor allem negative Schlagzeilen. Nun ist der Schauspieler mit einem neuen Film zurück - und betont, wie wichtig ihm sein christlicher Glaube ist.

Sein Glaube scheint Cuba Gooding Jr. (56) wieder auf den richtigen Weg geführt zu haben: Wie das US-Promiportal "Page Six" berichtet, spielt der Oscarpreisträger, der in den letzten Jahren vor allem durch Skandale auf sich aufmerksam machte, in einem neuen christlichen Film namens "The Firing Squad" mit. Der Film basiert demnach auf einer wahren Begebenheit, bei der drei US-amerikanische Gefangene in einem indonesischen Gefängnis ihren Glauben an Christus finden, während sie auf ihre Hinrichtung warten. Neben Gooding Jr. gehören auch Kevin Sorbo (65) und Newcomer James Barrington zum Cast.

Gooding Jr. habe dem Bericht zufolge ein privates Screening seines neuen Films in den Hamptons veranstaltet. "Die Leute haben geweint", wird eine teilnehmende Person von "Page Six" zitiert. In einer Szene soll der "Jerry Maguire"-Star das geistliche Lied "Amazing Grace" zum Besten geben. Bei der privaten Filmvorführung war unter anderem seine Freundin Claudine De Niro – die Ex-Frau von Robert De Niros Sohn Raphael De Niro (47) – zu seiner Unterstützung dabei.

Glaube half ihm nach den Skandalen

Insidern zufolge konzentriere sich Cuba Gooding Jr. derzeit wieder auf die Arbeit, nachdem er sich in den letzten Jahren mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert sah. Anfang August war er unter anderem in der TV Show "Extra" zu Gast und sagte dort im Interview, wie wichtig ihm der christliche Glaube sei. An seine Kritiker gerichtet, die im vorwerfen könnten, seinen Glauben zu benutzen, um sein Image wieder aufzubessern, sagte er: "Es gibt ein altes Sprichwort. Du kannst es den Leuten nicht immer recht machen. Aber Menschen, die die Kunst feiern wollen – das ist mein Job und das ist meine einzige Lebensaufgabe."

Im Juni 2023 war bekannt geworden, dass sich Cuba Gooding Jr. außergerichtlich mit der Klägerin, die ihn wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung vor Gericht bringen wollte, außergerichtlich geeinigt habe. Die Frau hatte ihm vorgeworfen, sie 2013 in sein Hotelzimmer gelockt und dort zum Sex gezwungen zu haben. Seinen Anwälten zufolge habe es sich jedoch um einvernehmlichen Geschlechtsverkehrt gehandelt.

Bereits im Frühjahr 2022 hatte sich Gooding Jr. schuldig bekannt, eine Kellnerin in einem Nachtclub ohne deren Einverständnis geküsst zu haben. Zudem gestand er damals, in zwei weiteren Fällen Frauen begrapscht zu haben. Nachdem er damals eine Alkohol- und Verhaltenstherapie absolvierte, wurde der Fall ohne Gefängnisstrafe zu den Akten gelegt.

Bekannt wurde der Schauspieler in den Neunzigern vor allem durch seine Rolle in "Jerry Maguire: Spiel des Lebens", für die er als bester Nebendarsteller mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.