Stars Hollywood-Star Paul Rudd: ‚Ich glaube nicht, dass ich besonders nett bin‘

Paul Rudd - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 11:00 Uhr

Paul Rudd denkt nicht, dass er „besonders nett“ ist.

Der 55-jährige Schauspieler hat sich den Ruf erworben, einer der nettesten Menschen in Hollywood zu sein – aber Paul Rudd glaubt nicht, dass sein Verhalten etwas Besonderes oder Ungewöhnliches ist.

Im Gespräch mit dem ‘WSJ‘-Magazin erklärte Paul: „Sie fragen mich nach dieser ganzen ’netten‘ Sache. Ich denke nicht, dass ich besonders nett bin. Ich versuche einfach, höflich zu sein. Versuche, die Zeit anderer Leute zu respektieren. Seien Sie pünktlich. Sei kein Idiot, und das war’s dann.“ Der ‚Death of a Unicorn‘-Star, der 2021 vom ‚People‘-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde, glaubt, dass Freundlichkeit in Hollywood der Schlüssel ist. „Es ist gut für deine Seele“, so Paul und er versucht, sein Leben nach einer einfachen Regel zu leben: „Behandle die Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“

Rudd spielt an der Seite von Jenna Ortega in der neuen Horrorkomödie ‚Death of a Unicorn’ und das Promi-Duo verriet kürzlich, dass sie sich zum ersten Mal in einer Flughafen-Lounge getroffen haben.