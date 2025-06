Stars Cynthia Nixon: Kritik an zu wenig Diversität in ‚Sex and the City‘ Cynthia Nixon sprach darüber, dass es ihr missfiel, wie „unglaublich weiß“ ‚Sex and the City‘ war. Die 59-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Miranda Hobbes in der erfolgreichen HBO-Show, doch Cynthia ist der Meinung, dass ‚Sex and the City‘ nicht die reale Welt widergespiegelt habe. Nixon erzählte in einem Interview mit ‚Sky News‘: „Was mir […]