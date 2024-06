Von Joe Biden bis Olaf Scholz „D-Day“-Jahrestag: Prinz William trifft auf 25 Staatsoberhäupter

Prinz William und Joe Biden nehmen am 6. Juni in Frankreich an einer Gedenkveranstaltung zum "D-Day" teil. (hub/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 15:32 Uhr

König Charles reist zwar zum 80. Jahrestag des "D-Day" nach Frankreich. Bei der großen internationalen Gedenkveranstaltung wird sein Sohn William aber alleine unter den anderen Staatsoberhäuptern sein.

Auf Prinz William (41) lastet in diesen Wochen viel Druck. Sein Vater, König Charles III. (75), und seine Frau, Prinzessin Kate (42), müssen sich wegen Krebserkrankungen behandeln lassen. Für den britischen Thronfolger heißt das neben der Sorge um seine engsten Familienmitglieder, dass er zusätzliche Aufgaben für das Königshaus übernehmen muss.

Auch in dieser Woche: Der Buckingham Palast hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass der Prinz von Wales als Vertreter der Krone bei der internationalen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des "D-Day" in der Normandie dabei sein wird. Am 6. Juni 1944, der als "D-Day" bekannt wurde, begann während des Zweiten Weltkrieges die Landung alliierter Truppen in der Normandie. Der Tag markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg.

William wird in Vertretung seines Vaters an der Hauptveranstaltung zum 80. Jahrestag teilnehmen. Nach Frankreich kommen auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron (46) dafür Medienberichten zufolge auch unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46), US-Präsident Joe Biden (81), Kanadas Premierminister Justin Trudeau (52) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65).

Das sind die Termine der Royals zum "D-Day"

Die mehrtägige Veranstaltung zum 80. Jahrestag des "D-Day" beginnt am 5. Juni. König Charles und Königin Camilla (76) werden an diesem Tag gemeinsam mit William an einer nationalen Gedenkveranstaltung im englischen Portsmouth teilnehmen. Eine britische Zeremonie auf dem Militärfriedhof in Bayeux wird unterdessen von D-Day-Veteranen und ihren Familien besucht. Auch Prinzessin Anne (73) und ihr Ehemann Tim Laurence (69) werden hierzu erwartet.

Am "British Normandy Memorial" im französischen Ver-sur-Mer werden dann am Morgen des 6. Juni König Charles und Königin Camilla dabei sein. Es ist Charles' erste Auslandsreise, seit er im Februar eine Krebserkrankung öffentlich machte.

Kanada wird am Vormittag des 6. Juni im "Juno Beach Center" in Courseulles-sur-Mer ebenfalls eine Zeremonie abhalten, an der Prinz William teilnimmt, während Joe Biden eine US-amerikanische Zeremonie in Anwesenheit von D-Day-Veteranen leitet.

William trifft auf Biden und europäische Könige

Mittags gibt es dann, in Anwesenheit von Prinz William, am Omaha Beach bei Saint Laurent sur Mer eine große internationale Gedenkveranstaltung mit über 25 Staats- und Regierungschefs, die sich im Anschluss am Nachmittag in der Stadt Caen zu Gesprächen zusammensetzen.

Prinz William trifft bei der Gedenkveranstaltung in Frankreich nicht nur auf Macron, Scholz und Biden. Medienberichten zufolge werden auch König Frederik von Dänemark (56), Kronprinz Haakon von Norwegen (50), König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) der Niederlande sowie König Philippe (64) und Königin Mathilde (51) von Belgien erwartet.