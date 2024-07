Notaufnahme eröffnet „Alle waren beeindruckt“: Prinzessin Anne meldet sich zurück

Prinzessin Anne hatte im Juni einen Unfall. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 08:57 Uhr

Prinzessin Anne scheint nach ihrer Kopfverletzung nur ausgewählte Termine wahrzunehmen. Umso überraschender kam ihr jüngster Auftritt.

Prinzessin Anne (73) hat ein Krankenhaus in Worcestershire besucht, um eine neue Notaufnahme zu eröffnen. Das war der Schwester von König Charles (75) wohl ein großes Anliegen. Anne nimmt nach einer Kopfverletzung derzeit offenbar nur ausgewählte Termine wahr.

Umso erfreuter sollen die Klinikmitarbeiter laut "Worcester News" nun über den hohen Besuch gewesen sein. Nach Annes Auftritt in der neuen Krankenhausabteilung des Worcestershire Royal Hospital, wo sie dem Bericht zufolge eine Gedenktafel enthüllte, seien "alle beeindruckt" gewesen. "Die Prinzessin war sehr daran interessiert, was wir tun, warum wir es so gestaltet haben und wer an der Gestaltung beteiligt war. Sie stellte eine Menge Fragen und sprach mit vielen Mitgliedern des Teams", wird eine Anwesende in dem Bericht zitiert.

Prinzessin Anne wurde im Juni im Krankenhaus behandelt

Prinzessin Anne war selbst erst am 28. Juni aus einem Krankenhaus entlassen worden. Sie war im Southmead Hospital in Bristol fünf Tage wegen einer leichten Kopfverletzung und einer Gehirnerschütterung behandelt worden. Die Prinzessin soll anschließend auf ihren Landsitz Gatcombe Park bei Minchinhampton zurückgekehrt sein. Auf ihrem Anwesen in Gloucestershire soll sie sich auch die leichte Verletzung zugezogen haben. Vermutlich wurde sie von einem Pferd verletzt, wie britische Medien berichteten.

Seit Mitte Juli nimmt Prinzessin Anne wieder Termine wahr. Einige öffentliche Auftritte soll sie britischen Medienberichten zufolge aber zuletzt auch aus ihrem Kalender gestrichen haben. Die 73-Jährige ist seit Jahren das Mitglied der britischen Königsfamilie mit den meisten öffentlichen Terminen. Anfang des Jahres, nachdem die Krebserkrankungen von König Charles und dessen Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) bekannt wurden, soll sie ihr ohnehin hohes Arbeitspensum noch einmal erhöht haben.