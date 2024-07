Vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Rumänien König Willem-Alexander vereidigt neue Regierung der Niederlande Während sich die niederländischen Fußballer auf ihren nächsten Einsatz bei der EM 2024 in München vorbereiten, hat König Willem-Alexander am 2. Juli in der Heimat eine ganz andere Aufgabe. Er hat die neue Regierung im Königspalast in Den Haag vereidigt.