Palast verkündet Pläne Dänische Königsfamilie feiert getrennt Weihnachten

König Frederik und Königin Mary feiern ihr erstes Weihnachten als Monarchenpaar. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 18:16 Uhr

Der dänische Königspalast hat die Weihnachtspläne der Familie am ersten Fest von Frederik als König verkündet. Nicht alle Familienmitglieder sind mit dabei. Dafür ist die Freude auf Kronprinz Christians Rückkehr umso größer.

König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) von Dänemark feiern dieses Jahr erstmals als Monarchenpaar Weihnachten und sind somit auch für die Feiertagsplanung der Königsfamilie verantwortlich. Jetzt hat der Palast die überraschenden Pläne für das bevorstehende Fest verkündet: Offenbar werden sich nicht alle Familienmitglieder mit dem Königspaar um den Tannenbaum versammeln.

Diese Familienmitglieder fehlen an Weihnachten

Wie das Königshaus am Donnerstag mitteilte, werden Frederik und Mary die Feiertage gemeinsam mit ihren Kindern, Kronprinz Christian (19), Prinzessin Isabella (17), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13), sowie der ehemaligen Königin Margrethe (84) auf Schloss Marelisborg in Aarhus verbringen – der traditionelle Mittelpunkt der royalen Weihnachtsfeierlichkeiten in Dänemark. Frederik wird vom 23. bis 26. Dezember in dem Schloss residieren und hält am 31. Dezember in Schloss Amalienborg in Kopenhagen seine erste Neujahrsansprache als Regent.

Einige Familienmitglieder werden aber nicht mit dabei sein: Frederiks Bruder Prinz Joachim (55) und dessen Ehefrau Prinzessin Marie (48) verbringen die Feiertage mit ihren Kindern, Graf Henrik (15) und Gräfin Athena (12), bei den Schwiegereltern, heißt es in der Ankündigung. Ob Joachims Kinder aus erster Ehe, Graf Nikolai (25) und Graf Felix (22), ebenfalls mit dabei sind, ist nicht bekannt.

Vergangenes Jahr hatte die ganze Familie das Weihnachtsfest noch gemeinsam verbracht. Es war Margrethes letztes Weihnachtsfest als Monarchin, bevor sie wenige Tage später in ihrer Neujahrsansprache ankündigte, abzudanken. Zwei Wochen später, am 14. Januar, übergab sie das Zepter offiziell an ihren ältesten Sohn Frederik.

Kronprinz Christian freut sich auf Weihnachten zu Hause

Umso mehr dürfte sich das Königspaar darüber freuen, dass ihr ältester Sohn für die Feiertage von seinem längeren Auslandsaufenthalt in Ostafrika heimkehrt: Der Palast teilte am Donnerstag (28. November) mehrere Fotos der Reise und eine persönliche Nachricht des 19-Jährigen, die zeigt, wie sehr auch er sich auf Weihnachten zu Hause freut.

"Ich bin seit fast drei Monaten in Ostafrika. Der Alltag hier unten ist etwas ganz anderes als zu Hause. Das Essen, die Kultur, das Klima, die Tierwelt, die Aufgaben und die Menschen machen es zu einem Erlebnis, das ich nie vergessen werde", heißt es in der Botschaft. Er habe in den vergangenen Wochen im Naturschutz mit Wildtieren und auf einem Bauernhof gearbeitet und geholfen, neue Häuser für die dortigen Mitarbeiter zu bauen. "Und außerdem habe ich ein paar gute Fußballspiele mit den Einheimischen gespielt."

Einige Schnappschüsse eines Fußballspiels sind im Post zu sehen, zudem mehrere Fotos, die Kronprinz Christian bei der Arbeit zeigen und ein neues Porträt des dänischen Thronfolgers.

Er gibt zu: "Jetzt fange ich aber auch an, mich darauf zu freuen, wieder nach Hause zu der Familie nach Dänemark zu kommen und in ein paar Wochen Weihnachten zu feiern." Zudem freue er sich auf seine neue Herausforderung und gibt bekannt: "Im Februar werde ich als Militäroffizier beim Wachhausregiment in Slagelse arbeiten."