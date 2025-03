"Ich bin so glücklich" Mindy Kaling mit Stern auf dem legendären Walk of Fame geehrt Mindy Kaling wird eine besondere Ehre zuteil: Auf dem legendären Walk of Fame funkelt jetzt ein Stern mit ihrem Namen. Damit wird die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin für ihr breites Wirken in der Filmbranche geehrt.