SpotOn News | 07.03.2024, 11:57 Uhr

Die Gerüchteküche brodelt: Dakota Johnson und Chris Martin sollen Nägel mit Köpfen gemacht und sich heimlich verlobt haben. Das zumindest berichtet ein Insider.

Coldplay-Sänger Chris Martin (47) und Schauspielerin Dakota Johnson (34) sollen sich bereits "vor einer Weile" verlobt haben. Das meldet jetzt der "Mirror" und beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte Quelle. "Sie waren vom ersten Tag an ineinander verliebt, so dass der nächste Schritt unausweichlich war", wird der Informant zitiert. Und weiter: "Sie haben es nicht eilig, die Hochzeit zu planen, sondern genießen es einfach, ihre Verlobung offiziell zu machen."

Das Paar hält sich bezüglich seiner Romanze von Beginn an eher bedeckt. Bereits 2020 waren Verlobungsgerüchte aufgetaucht, nachdem Johnson mit einem großen Smaragdring fotografiert worden war. Auf den Bildern, die "Page Six" damals veröffentlichte, ist Johnson mit dem funkelnden grünen Stein zu sehen. Die Schnappschüsse stammen von einer Shopping-Tour in West Hollywood, wie die Promiseite der "New York Post" schrieb.

Im Oktober 2021 machte der Sänger seiner Liebsten eine öffentliche Liebeserklärung. Auf einem Instagram-Video eines Users ist ein Ausschnitt eines Coldplay-Konzerts zu sehen. Darin zeigt Chris Martin auf den Platz, auf dem Dakota Johnson sitzt: "Das hier ist über mein Universum – und sie ist hier!", sagte er, bevor die Band anfing, den Song "My Universe" zu spielen.

Dakota Johnson und Chris Martin sollen sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Erstmals gemeinsam gesichtet worden waren sie 2017, ein Jahr nach der Scheidung des Musikers von US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51).

Im Patchworkglück

Den Segen seiner Ex-Frau und der beiden gemeinsamen Kinder Apple (19) und Moses (17) soll der britische Musiker bereits haben. Auch Paltrow und Johnson verstehen sich offenbar ganz wunderbar. Bei der "Gucci Love Parade", einer Fashionshow auf dem berühmten Walk of Fame, präsentierten sich die beiden Schauspielerinnen im November 2021 freudestrahlend zusammen.

Und das war nicht das erste Mal, dass die beiden Frauen demonstrierten, wie gut sie miteinander auskommen. Im Oktober 2019 wünschte die Schauspielerin ihrer Kollegin bei Instagram zum 30. Geburtstag etwa alles Gute und bezeichnete sie als "echten Schatz". "Ich liebe sie", erklärte Paltrow zudem im Januar 2020 der "Harper's Bazaar", als sie über Johnson sprach. "Ich kann verstehen, wie seltsam das wirken könnte, weil es irgendwie unkonventionell ist."

Gwyneth Paltrow und Chris Martin heirateten im Dezember 2003. Im März 2014 gaben sie ihre Trennung bekannt, 2016 wurde die Ehe geschieden. Paltrow ist inzwischen mit TV-Produzent Brad Falchuk (53) verheiratet. Regelmäßig betonen alle Seiten das große Patchworkglück.