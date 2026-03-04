Stars ‚Dallas‘-Star Annabel Schofield im Alter von 62 Jahren nach Krebs gestorben

04.03.2026

Annabel Schofield ist im Alter von 62 Jahren nach einem Krebsleiden gestorben.

Die in Wales geborenen Schauspielerin machte in den 1980er-Jahren zunächst als Supermodel Karriere und war eine prägende Figur der Londoner Modeszene, bevor sie in den USA in Film, Fernsehen und Produktion arbeitete. Am Mittwoch (4. März) wurde bekannt, dass Annabel am 28. Februar in Los Angeles, Kalifornien, nach jahrzehntelanger Arbeit in der Unterhaltungsbranche gestorben ist.

Annabel wurde während des Modebooms der 1980er-Jahre in London bekannt, erschien regelmäßig auf Magazincovern und arbeitete mit großen Modehäusern und Kosmetikmarken wie Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon und Boots No.7 zusammen. Später wechselte sie zur Schauspielerei, trat an der Seite von Larry Hagman in der Fernsehserie ‚Dallas‘ auf und übernahm Rollen in mehreren Filmen, bevor sie hinter die Kamera wechselte und als Produzentin und Produktionsmanagerin arbeitete. Annabel gründete außerdem ihre eigene Produktionsfirma und entwickelte Projekte aus den Bereichen Mode, Musik und Film.

Melissa Richardson, ehemalige Besitzerin der Londoner Take Two Agency, würdigte Annabel in einer Erklärung über ihre Modelkarriere. Sie sagte: „Annabel war eine von David Baileys Favoritinnen und erschien in unzähligen Shootings für ‚Italian Vogue‘. Sie war die Vorreiterin von Take Two – ohne sie hätten wir es niemals so weit gebracht. Wir liebten sie, weil sie lustig, echt, wunderschön und bodenständig war. Sie hat sich nie verändert seit dem süßen kleinen 17-jährigen Mädchen aus Wales, das ich zuerst kennengelernt habe. Sie war loyal, fürsorglich und vor allem eine atemberaubende Schönheit. Sie verstand ihr Handwerk. Sie war die Beste.“

Annabel wurde in den 1980er-Jahren besonders deshalb bekannt, nachdem sie in einer Fernsehwerbung für Bugle Boy Jeans auftrat. In dem Spot sagte sie den Satz „Excuse me, are those Bugle Boy jeans you’re wearing?“ während sie in einem schwarzen Ferrari durch die Wüste fuhr – ein Moment, der eng mit ihrer Modelkarriere verbunden blieb. Sie war während ihrer größten Modelerfolge von Londons Take Two Agency vertreten, erschien auf Hunderten Magazincovern und arbeitete mit führenden Modefotografen wie David Bailey.

Annabels Schauspielkarriere umfasste Rollen in Filmen wie ‚Solar Crisis‘, ‚Eye of the Widow‘, ‚Blood Tide‘ und ‚Dragonard‘. Ihre Verbindung zur Filmbranche begann früh durch ihren Vater John D. Schofield, der als britischer Filmproduktionsmanager arbeitete. Später arbeitete Annabel als Produzentin an Filmprojekten wie ‚The Brothers Grimm‘, ‚Doom‘ und ‚City of Ember‘. 2010 gründete sie die in Burbank ansässige Produktionsfirma Bella Bene Productions und begann damit eine neue Phase ihrer Karriere als Executive Producer.

Annabel arbeitete auch mit Regisseur Nick Egan an kreativen Projekten aus Musik und Werbung. Nick hat unter anderem Arbeiten für Bands wie The Ramones, The Clash, Duran Duran und Oasis inszeniert. Zu ihren späteren kreativen Projekten gehörte eine 3D-Kampagne für Guerlain mit Schauspielerin Angelina Jolie. Annabel schrieb außerdem den halbautobiografischen Roman ‚The Cherry Alignment‘, der auf ihren Erfahrungen in der Mode- und Filmindustrie der 1980er-Jahre basiert. Das Buch enthält eine Widmung an den verstorbenen Schauspieler Heath Ledger und erinnert an ihre Freundschaft.