Stars Dame Judi Dench kann wegen schlechter Sehkraft weder Fernsehen noch Theaterstücke sehen

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 14:00 Uhr

Dame Judi Dench kann aufgrund ihrer stark verschlechterten Sehkraft kein Fernsehen mehr schauen oder Theateraufführungen genießen.

Die 90-jährige Schauspielerin leidet an Makuladegeneration – einer Erkrankung, die zu dauerhaftem und raschem Verlust des zentralen Sehvermögens führen kann und die häufigste Ursache für Erblindung bei Menschen über 50 ist. Nun hat sie offenbart, wie sehr die Krankheit ihren Alltag beeinträchtigt. Bei einer Veranstaltung im Theatre Royal in Bury St. Edmunds, dessen Schirmherrin sie ist, sagte sie: „Ich kann nichts mehr sehen. Wenn ich ins Theater gehe, kann ich nichts erkennen. Hoffnungslos.“

Auch beim Fernsehen hat die Filmikone Schwierigkeiten: Sie gab zu, dass sie ihre Freundin Dame Celia Imrie in der BBC-Serie ‚Celebrity Traitors‘ gar nicht sehen konnte. Sie fügte jedoch hinzu: „Jemand hat mir erzählt, was passiert ist. Ich will den ganzen Klatsch hören, der da abging.“ Dame Judi hatte bereits 2012 öffentlich gemacht, dass sie an Makuladegeneration leidet. Im Januar dieses Jahres gab die Schauspiel-Ikone ein ernüchterndes Update zu ihrem Gesundheitszustand. In einer Folge von Trinny Woodalls Podcast ‚Fearless‘ erklärte sie: „Es ist immer jemand bei mir. Das muss jetzt so sein, weil ich nichts mehr sehe – sonst würde ich irgendwo dagegenlaufen oder hinfallen. Ich bin immer nervös, bevor ich irgendwo hingehe. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin überhaupt nicht gut darin, allein zu sein – und das könnte ich jetzt auch gar nicht mehr. Zum Glück muss ich das auch nicht, weil ich mich darauf berufe, dass ich nichts sehe.“

Bereits 2021, bei einer Veranstaltung der Vision Foundation in London, sprach Judi darüber, wie schwer es ihr fällt, Drehbücher zu lesen, weil ihre Sehkraft so schnell nachlässt. Sie sagte damals: „Man findet Wege, irgendwie zurechtzukommen und über die Dinge hinwegzukommen, die schwierig sind. Ich musste eine neue Methode finden, um Texte zu lernen – nämlich, dass gute Freunde mir die Zeilen immer und immer wieder vorsagen. Also lerne ich jetzt durch Wiederholung, und ich hoffe einfach, dass es den Leuten nicht zu sehr auffällt, wenn meine Dialoge völlig daneben sind!“