Stars Dame Julie Andrews teilt seltene öffentliche Botschaft bei Parkinson-Veranstaltung

Julie Andrews at NBCs Carol Burnett - 90 Years Of Laughter and Love Birthday Special 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 10:00 Uhr

Dame Julie Andrews teilt seltene öffentliche Botschaft bei Parkinson-Veranstaltung.

Dame Julie Andrews hat in einer Videobotschaft für den Welt-Parkinson-Kongress einen seltenen öffentlichen Auftritt absolviert.

Die 90-jährige Legende, die mit Rollen in Filmen wie ‚Mary Poppins‘ und ‚The Sound of Music‘ weltweit berühmt wurde, erschien in einer auf YouTube veröffentlichten Videobotschaft der World Parkinson Coalition. Darin wandte sie sich an die Teilnehmer der Veranstaltung und erklärte, dass sie „nur zu gut weiß, wie verheerend“ die Krankheit sein kann. Sie sagte in dem Clip: „Ihre Teilnahme [am siebten Welt-Parkinson-Kongress] ist von unschätzbarem Wert, während wir versuchen, ein Heilmittel für diese schreckliche Krankheit zu finden. Ich weiß nur zu gut, wie verheerend sie sein kann. Mögen wir alle zu einem Lichtstrahl werden, um sie aufzuhalten. Zählen Sie mich als roten Faden dazu. Vielen Dank.“

Dame Julie wurde mit ihrer Oscar-prämierten Rolle in ‚Mary Poppins‘ weltberühmt und gewann später einen Golden Globe für ihre Darstellung der Maria von Trapp in ‚The Sound of Music‘. 2001 begeisterte sie außerdem eine neue Generation als Königin Clarisse Renaldi an der Seite von Anne Hathaway in ‚Plötzlich Prinzessin‘. Drei Jahre später kehrte sie für die Fortsetzung zurück. Ein dritter Film der beliebten Reihe wurde inzwischen bestätigt, allerdings ist noch unklar, ob sie ihre Rolle erneut übernehmen wird.

Zuletzt gewann Dame Julie einen Emmy für ihre Sprecherrolle als Erzählerin Lady Whistledown in der Netflix-Serie ‚Bridgerton‘. Bereits 2022 verriet der Star, dass sie trotz ihrer wichtigen Erzählerrolle noch nie persönlich auf die Besetzung der Serie getroffen sei. In der ‚Today Show‘ sagte sie zu Moderatorin Hoda Kotb: „Wissen Sie, ich habe die Schauspieler tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Natürlich sehe ich sie manchmal in der Serie. Aber ich nehme alle meine Sprachaufnahmen weit, weit entfernt von ihnen auf.“

Dame Julie hat mit ihrem Ex-Mann Tony Walton die Tochter Emma Walton Hamilton (63) sowie mit ihrem verstorbenen Ehemann Blake Edwards die Töchter Amy Leigh Edwards (52) und Joanna Lynne Edwards (48). Gemeinsam mit Emma arbeitet sie derzeit an einer Neuauflage ihres Kinderbuchs ‚The Great American Mousical‘ aus dem Jahr 2010. Das Schreiben gab der Schauspielerin neuen Halt, nachdem eine Halsoperation im Jahr 1997 dazu führte, dass sie nicht mehr professionell singen konnte. 2023 sagte sie dem ‚Forbes‘-Magazin: „Seit der misslungenen Operation an meinem Hals habe ich mich gemeinsam mit Emma diesem Projekt gewidmet, und das war eine große Freude. Es war für mich sehr erfrischend und in gewisser Weise belebend, denn natürlich war das damals ein sehr trauriges Ereignis.“