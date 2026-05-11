Film ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ wird laut Regisseurin Adele Lim ‚Wunscherfüllung für Königinnen‘

Anne Hathaway - A24's "Mother Mary" New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 11:00 Uhr

'Plötzlich Prinzessin 3' wird laut Regisseurin Adele Lim 'Wunscherfüllung für Königinnen'.

‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Star Anne Hathaway, die in den ersten beiden Filmen Mia Thermopolis spielte, an der Seite von Dame Julie Andrews als Königin Clarisse Renaldi, kehrt für einen dritten Film in ihre Rolle zurück. Nun hat Regisseurin Adele Lim ein Update gegeben und verraten, dass sich der neue Teil an ein älteres Publikum richten wird, da die Fans des Originals ‚Plötzlich Prinzessin‘ von 2001 und der Fortsetzung ‚Plötzlich Prinzessin 2‘ von 2004 inzwischen erwachsen geworden sind. Adele sagte gegenüber ‚Variety‘: „Wir wollen die Geschichte einfach richtig erzählen, denn es ist ein Franchise, das von so vielen Menschen geliebt wird.“ Sie ergänzte: „Es gibt so viele Filme, die Wunscherfüllung für Prinzessinnen bieten, aber wir haben nicht viele Wunscherfüllungsfilme für Königinnen. Genau das wollen wir hier machen: eine Frau in ihrer vollen Stärke zeigen.“

Weiter verriet sie, dass man sich als Fan der ersten beiden Filme auf viele unterhaltsame Rückkehrer freuen könne. „Wir werden in Europa drehen können und dem Publikum Genovien in seiner ganzen Pracht zeigen“, so die Filmemacherin.

Anne erklärte kürzlich, dass ‚Plötzlich Prinzessin 3’ ihr nächstes Projekt werden soll, sobald die Promotion für ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ abgeschlossen ist, da der Modefilm ihren Zeitplan komplett „übernommen“ habe. Die Schauspielerin gab gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ preis, dass sie intensiv daran arbeite, das Projekt voranzubringen: „Hundertprozentig, wir arbeiten ständig daran. [‚Der Teufel trägt Prada 2‘] kam unerwartet dazwischen und hat alles eingenommen […]. Es wurde unmöglich, sich gleichzeitig auf beide Projekte zu konzentrieren.“

Anne betonte, dass ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ „noch nicht offiziell bestätigt oder freigegeben“ sei, aber man arbeite weiter am Drehbuch. Sie fügte hinzu: „Die Absicht ist, hoffentlich als Nächstes ‚Plötzlich Prinzessin‘ zu machen.“ Außerdem sagte sie: „Wenn ich irgendetwas aus [‚Der Teufel trägt Prada 2‘] gelernt habe, dann dass die Erwartungen sehr, sehr hoch sind. Und wenn man es macht, muss es absolut großartig werden.“