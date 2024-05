Musik Daniel Bedingfield: Veröffentlichung seines lange verschollenen Duetts mit Mariah Carey

Daniel Bedingfield performs at Birmingham Symphony Hall - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 16:00 Uhr

Der Musiker verriet, dass er sein lange verschollenes Duett mit dem Star veröffentlichen möchte.

Der ‚Gotta Get Thru This‘-Künstler gründet ein Technologieunternehmen, um Musikern dabei zu helfen, ausrangierte Aufnahmen aus der Vergangenheit herauszubringen.

Bedingfield hofft, dabei auch seine Ballade mit der Pop-Ikone mit dem Titel ‚Thousand Life Times‘ zu veröffentlichen, an der die beiden Stars vor zwei Jahrzehnten arbeiteten. Der Star erzählte in einem Interview gegenüber der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Das brennt wirklich ein Loch in mein Herz, es einfach unveröffentlicht da herumliegen zu lassen. Die Fans würden es lieben.“ Der 44-jährige Sänger ist dazu inspiriert worden, seine Firma H00ks zu gründen, da er weiß, wie viele ungehörte Songs „auf Festplatten“ liegen, weil die Plattenfirmen sich nicht die Mühe machen, sie zu veröffentlichen. „Es gibt Hunderte und Tausende von Songs, die aufgenommen und auf den Festplatten verbleiben, Hunderte der besten Alben, die ich je hörte, die Plattenfirmen einfach nie veröffentlichten. Und was mich im Moment fasziniert, ist die Schaffung eines Systems, um diese unveröffentlichten Songs herauszubringen. Weil die Plattenfirmen sich nicht um sie kümmern, aber die Künstler und die Fans schon“, erklärte Daniel. Die Idee hinter dem neuem Projekt des Hitmachers besteht darin, einen 40-sekündigen Clip in „TikTok-Länge“ einer älteren, unveröffentlichten Aufnahme herauszubringen und zu schauen, ob er den Fans gefällt.