Stars Daniel Brühl spricht über seine persönliche Entwicklung

Bang Showbiz | 12.03.2026, 14:00 Uhr

Daniel Brühl spricht über seine persönliche Entwicklung.

Daniel Brühl hat sich durch seine Kinder weiter entwickelt.

Der 46-Jährige gehört seit vielen Jahren zu den international erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Doch trotz Hollywood-Karriere und großen Filmrollen betonte Brühl zuletzt, wie sehr ihn vor allem persönliche Erfahrungen in seiner Familie und Rolle als Vater verändert haben. Im Gespräch über sein Leben abseits der Kameras erklärte der Schauspieler gegenüber ‚Esquire‘, dass vor allem sein Nachwuchs seinen Blick auf die Welt geprägt hätte. Über die wichtigsten Beziehungen in seinem Leben sagte Brühl im Interview: „Die zu meiner Frau, aber auch zu Freunden. Und es hat mit den Kindern zu tun, die etwas in einem verändern. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir selber jetzt angenehmer bin.“ Auch modisch hat sich der Filmstar in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, wie er weiter verrät: „Die Kleidung muss glaubwürdig zu einem passen. Was zu mir passt? Mit meinem Alter würdevoll umzugehen. Wenn man auf Teufel komm‘ raus ganz jung bleiben will, wird das irgendwann albern.“

Gemeinsam mit seiner Frau, der Psychologin Felicitas Rombold, hat Brühl inzwischen drei Kinder. Besonders wichtig sei ihm dabei, ihnen eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Aktuell mache dem ‚Inglorious Basterds‘-Darsteller allerdings die politische Entwicklung der Welt zu schaffen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so schnell wieder – man muss das beim Namen nennen – neofaschistische Strukturen zurückkommen. Demokratie ist sehr schwer zu erlangen. Wenn die einmal kaputt ist, kriegt man sie so schnell nicht wieder“, so Brühl weiter. Sein neuestes Filmprojekt ‚Break‘ beschäftige sich ebenfalls mit „einer wichtigen Geschichte des leisen Widerstands“. Diese Geschichten zu erzählen ist für Brühl echte Herzenssache.