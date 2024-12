Film Daniel Craig: Er lehnte Bond ursprünglich ab

Daniel Craig - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2024, 13:00 Uhr

Daniel Craig lehnte zunächst ab, James Bond zu spielen, da er befürchtete, in eine Schublade gesteckt zu werden.

Der 56-jährige Schauspieler verkörperte 007 in fünf Filmen, von ‚Casino Royale‘ von 2006 bis ‚Keine Zeit zu sterben‘ von 2021. Am Anfang hatte er aber Bedenken, die Rolle des legendären Spions zu übernehmen, da er befürchtete, dass dies andere Möglichkeiten für ihn in der Filmindustrie einschränken könnte.

Auf die Frage, ob er nervös gewesen sei, die Bond-Rolle anzunehmen, sagte Daniel ‚Awards Chatter‘-Podcast von ‚The Hollywood Reporter‘: „Ja, sicher. Deshalb habe ich abgelehnt. Ich meine, ich habe ‚Nein‘ gesagt. Zu der Zeit gab es noch kein Drehbuch, also war meine Arroganz unglaublich, aber ich dachte nur: ‚Nun, bis ich ein Drehbuch sehe, kann ich unmöglich eine Entscheidung treffen.‘“ Außerdem habe er Angst davor gehabt, wie die Rolle sein Leben – und eben auch seine Karriere – verändern könnte. „Ich verdiente damals ziemlich gut. Wenn ich also mein Leben damit verbracht hätte, das zu tun, was ich damals tat, wäre ich mehr als glücklich gewesen. Aber es war wirklich eines dieser Dinge, bei denen man denkt… Ich meine, als James Bond typisiert zu werden? Buh-hoo.“

Daniels Interpretation von Bond gilt als verwundbarer als seine Vorgänger als 007 und er erklärte, dass er der Schlüssel zu diesem Ansatz war, weil er nicht „kopieren“ wollte, was zuvor in dem Franchise gemacht wurde. Der ‚Queer‘-Darsteller sagte: „Ich interessiere mich für viele Dinge, aber ich war nicht daran interessiert, eine Kopie von etwas zu machen, oder etwas darzustellen oder etwas zu tun, was jemand anderes getan hat. Und außerdem ist das Einzige, was mich als Schauspieler morgens wirklich aufstehen lässt, die emotionale Reise einer Figur.“