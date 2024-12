Stars Daniel Craig: ‚James Bond‘-Filme waren anstrengend

Daniel Craig - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2024, 11:38 Uhr

Daniel Craig fühlte sich nach den Dreharbeiten zu jedem seiner James-Bond-Filme emotional erschöpft.

Der 56-jährige Schauspieler spielte zwischen 2006 und 2021 in fünf Bond-Filmen die Hauptrolle. Jetzt gibt Daniel zu, dass die lukrativen Filme einen körperlichen und emotionalen Tribut von ihm gefordert haben.

„Als ich mit Bond anfing, dachte ich, ich müsste andere Arbeiten machen, aber das tat ich nicht. Ich wurde ein Star, was auch immer das bedeutet, und die Leute wollten mich in ihren Filmen haben“, so der Schauspieler gegenüber der Zeitung ‚Sunday Times‘. „Unglaublich. Die meisten Schauspieler sind für große Teile arbeitslos, also nimmt man seine Jobangebote an – aber ich ging leer aus. Dann, unterm Strich, wurde ich bezahlt. Nach einem ‚Bond‘ war ich so erschöpft, dass ich sechs Monate brauchte, um mich emotional zu erholen. Ich hatte immer die Einstellung, dass das Leben an erster Stelle stehen muss, und als die Arbeit eine Zeit lang an erster Stelle stand, hat mich das ausgelaugt.“

Daniel ist nach wie vor sehr angetan vom ‚Bond‘-Franchise und er ist gespannt, wohin die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G Wilson als nächstes gehen werden. Er teilte mit: „Natürlich ist es mir wichtig! Ich sage immer wieder, dass ich es nicht so wäre, weil die Leute mich die ganze Zeit fragen und ich ein mürrischer alter Mann bin. Also sage ich, dass es mir scheißegal ist. Aber es liegt mir sehr am Herzen – zutiefst. Es ist mir wichtig, was das Franchise macht, weil ich Barbara und Michael liebe. Aber es ist nicht meine Entscheidung oder mein Problem. Ich wünsche ihnen Glück.“