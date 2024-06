"Das Beste, was mir je passiert ist" Daniel Radcliffe: Süße Liebeserklärung bei den Tony Awards Der frühere „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe hat den ersten Tony Award in seiner Karriere gewonnen. Als er den „Theater-Oscar“ in New York entgegennahm, dachte er nicht nur an seine Eltern, sondern vor allem auch an seine Freundin und den gemeinsamen Sohn.