Verstorbene Schauspielerin Maggie Smith: So reagieren Weggefährten auf ihren Tod

Die britische Schauspielerin Maggie Smith 2023 in "The Miracle Club", einem ihrer letzten Filme (tj/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 21:00 Uhr

Am heutigen 27. September verstarb die britische Schauspielerin Maggie Smith, die für ihre Rollen in "Harry Potter" und "Downtown Abbey" bekannt war. Nicht nur unter ihren Schauspielkollegen sorgte ihr Tod für große Betroffenheit - sogar König Charles kondolierte.

Dass es sich bei Maggie Smith (1934-2024) nicht um irgendeine beliebige Schauspielerin handelte, sondern um eine allgemein verehrte und geliebte Charakterdarstellerin der Extraklasse, zeigen die zahlreichen betroffenen Reaktionen aus der ganzen Welt auf ihren Tod. Bis ins hohe Alter hatte die Britin vor der Kamera gestanden, unter anderem als Violet Crawley in der TV-Serie "Downtown Abbey" und als Professor McGonagall in den Harry-Potter-Filmen. In den 1990ern machte sie sich zudem an der Seite von Whoopi Goldberg (68) als Mutter Oberin in den "Sister Act"-Komödien international einen Namen.

Die US-Schauspielerin Whoopi Goldberg zählte nach dem Bekanntwerden von Smith' Tod auch zu den ersten Filmstars, die auf ihren Social-Media-Kanälen von ihr Abschied nahmen. Auf ihrem Instagram-Account schrieb diese: "Maggie Smith war eine großartige Frau und eine brillante Schauspielerin. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das Glück hatte, mit dieser "Einzigartigkeit" zu arbeiten. Mein herzliches Beileid an die Familie… RIP"

Ihr "Downtown Abbey"-Kollege Hugh Bonneville (60) sprach gegenüber der BBC sein "Beileid an ihre Jungs und ihre weitere Familie" aus. Dazu kommentierte er: "Jeder, der jemals eine Szene mit Maggie geteilt hat, wird ihr scharfes Auge, ihren scharfen Verstand und ihr beeindruckendes Talent bestätigen. Sie war eine wahre Legende ihrer Generation und wird zum Glück in so vielen großartigen Darstellungen auf der Leinwand weiterleben."

"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe nimmt Abschied

Selbstverständlich ließ es sich auch "Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe (35) nicht nehmen, sich in angemessenen Worten von seiner langjährigen Kollegin zu verabschieden. Gegenüber dem Magazin "Variety" sagte er in einem Statement: "Sie war eine der talentiertesten Frauen, die je auf dieser Welt gelebt haben. Sie hat ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen und wird immer in Erinnerung bleiben".

Schwärmerische und traurige Beileidsbekundungen gab es zudem von Maggie Smiths ehemaligen US-Filmpartner Rob Lowe (60), mit dem sie im Jahr 1993 für "Suddenly, Last Summer" vor der Kamera stand. Dieser kommentierte auf seinem X-Account: "Ich bin traurig zu hören, dass Dame Maggie Smith verstorben ist. Ich hatte die unvergessliche Erfahrung, mit ihr zusammenzuarbeiten; eine Doppelrolle zu teilen war, als würde man mit einem Löwen zusammenarbeiten. Sie konnte jeden bei lebendigem Leibe auffressen, und das tat sie auch oft. Aber sie war lustig und eine großartige Gesellschaft. Und duldete keine Dummheiten. Wir werden nie eine andere sehen. Gott sei mit Ihnen, Frau Smith!"

Saddened to hear Dame Maggie Smith has passed. I had the unforgettable experience of working with her; sharing a two-shot was like being paired with a lion. She could eat anyone alive, and often did. But funny, and great company. And suffered no fools. We will never see another.… pic.twitter.com/wjJCL7FqWf — Rob Lowe (@RobLowe) September 27, 2024

König Charles trauert um "nationales Kulturgut"

Die wohl gravitätischste Beileidsbekundung zum Tod von Maggie Smith kam am heutigen Tag von keinem Geringeren als König Charles III. (75). Dieser postete auf X ein Foto von sich und der Verstorbenen und kommentierte dieses mit folgenden Worten: "Meine Frau und ich waren tief betrübt, als wir vom Tod von Dame Maggie Smith erfuhren. Während sich der Vorhang für ein nationales Kulturgut senkt, schließen wir uns all jenen auf der ganzen Welt an, die sich mit größter Bewunderung und Zuneigung an ihre vielen großartigen Darbietungen und ihre Wärme und ihren Witz erinnern, die sowohl auf als auch abseits der Bühne durchschimmerten."