Die "Harry Potter"-Stars haben in den sozialen Medien Abschied von Maggie Smith genommen. Dabei blickten sie auf die gemeinsame Zeit am Set der Filmreihe zurück.

Die Schauspielwelt trauert um Dame Maggie Smith (1934-2024). Die aus den "Harry Potter"-Filmen und der Erfolgsserie "Downton Abbey" bekannte britische Schauspielerin ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat ihre Familie am vergangenen Freitag der BBC mitgeteilt. Bei Instagram haben sich die Darsteller der "Harry Potter"-Filmreihe zum Tod der Minerva-McGonagall-Darstellerin zu Wort gemeldet und rührende Worte zum Abschied gefunden.

"Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast"

Hermine-Granger-Darstellerin Emma Watson (34) erklärte in einer Instagram Story zu einem Bild mit Smith am "Harry Potter"-Set: "Als ich jünger war, hatte ich keine Ahnung, dass Maggie eine Legende war – die Frau, mit der ich das Glück hatte, den Raum zu teilen." Erst als sie erwachsen geworden sei, habe sie erkannt, "dass ich die Leinwand mit einer wahren Definition von Größe geteilt habe. Sie war echt, ehrlich, lustig und hatte Selbstachtung", schrieb Watson weiter. "Maggie, es gab eine Menge männlicher Professoren, und du hast dich behauptet. Danke für all deine Freundlichkeit. Ich werde dich vermissen."

Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton (37) schrieb in seinem Post, der ein gemeinsames "Harry Potter"-Szenenbild mit Smith zeigt: "Mit großer Trauer habe ich die Nachricht von Maggies Tod vernommen. Es gab einfach niemanden wie sie. Danke, dass du dich buchstäblich vom ersten Tag an um uns gekümmert hast. Danke, dass du mich nicht vom Set geworfen hast, als ich während deines Verwandlungsunterrichts nicht aufhören konnte zu kichern. Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast. Erhebt eure Zauberstäbe."

Ron-Weasley-Schauspieler Rupert Grint (36) erklärte passend zu einem gemeinsamen Szenenbild: "Es bricht mir das Herz. Sie war so besonders, immer lustig und immer freundlich. Ich bin unglaublich froh darüber, ein Set mit ihr geteilt zu haben, und besonders glücklich, einen Tanz mit ihr geteilt zu haben. Ich werde dich vermissen, Maggie. Ich sende all meine Liebe an ihre Familie."

Zu einem Porträtfoto der Schauspielerin schrieb Bonnie Wright (Ginny Weasley, 33): "Unser innig geliebtes und verehrtes Oberhaupt des Hauses Gryffindor: Du wirst der Harry-Potter-Gemeinschaft sehr fehlen." Wright ging dann noch auf eine schöne Erinnerung mit ihrem Co-Star ein: "Meine Lieblingsszene mit Maggie war, als wir alle lernten, für den Weihnachtsball zu tanzen. Sie verkörperte die perfekte Mischung aus frech und liebevoll, die McGonagall auszeichnet. Sie hielt die Gryffindors auf Trab. Mein tiefstes Beileid an Maggies Familie in dieser Zeit."

"Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe (35) hatte sich zuvor bereits von seiner langjährigen Kollegin auf anderem Wege verabschiedet. Laut "Variety" sagte er in einem veröffentlichten Statement: "Sie war eine der talentiertesten Frauen, die je auf dieser Welt gelebt haben. Sie hat ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen und wird immer in Erinnerung bleiben".