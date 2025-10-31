Stars Daniel Radcliffe kehrt an den Broadway zurück

Daniel Radcliffe at the Tony Awards June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 18:00 Uhr

Daniel Radcliffe kehrt auf den Broadway zurück.

Der ‚Harry Potter‘-Darsteller wird in dem Ein-Personen-Stück ‚Every Brilliant Thing‘ mitspielen – einem Theaterstück über Depression, das am 21. Februar 2026 im Hudson Theatre in New York Premiere feiern wird. Die Aufführungen sollen bis 24. Mai laufen. Das Stück wurde von Duncan Macmillan zusammen mit dem ursprünglichen Hauptdarsteller Jonny Donahoe geschrieben. Der Autor zeigte sich begeistert, Radcliffe für die Produktion gewonnen zu haben. Duncan sagte: „Als Daniel uns erzählte, wie sehr er das Stück liebt, war ich überglücklich. Er besitzt die Intelligenz, den schnellen Witz und den Charme, um mit den spontanen Momenten umzugehen, die das Stück bietet – er kann im einen Moment ein Clown sein und im nächsten das Publikum mitten ins Herz treffen. Er hat eine enorme Tiefe und Menschlichkeit. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

‚Every Brilliant Thing‘ dreht sich um ein Kind, das auf den Selbstmordversuch seiner Mutter reagiert, indem es eine Liste der Dinge erstellt, die das Leben lebenswert machen. Das Publikum wird dabei ermutigt, sich zu beteiligen und Einträge in die Liste hineinzurufen. Während das Kind erwachsen wird, wächst die Liste weiter – doch nun sind es die Älteren, die nach Gründen suchen, hoffnungsvoll zu bleiben. Das Stück hatte seine Premiere 2014 beim Edinburgh Fringe Festival und wurde seitdem in über 80 Ländern aufgeführt. Unter anderem traten Sue Perkins, Sir Lenny Henry und Ambika Mod in der Hauptrolle auf, nachdem Jonny Donahoe 2017 aufgehört hatte, das Stück selbst zu spielen.

Die Struktur des Stücks lässt sich jeweils an das Publikum anpassen: So wurden in einer griechischen Adaption mit Melina Theo beispielsweise Anspielungen auf die Popkultur der 1990er-Jahre in Griechenland eingebaut, während bei Oliver Chongs Aufführungen in Singapur eine bestimmte Eissortenmarke erwähnt wurde. Der 36-jährige Radcliffe gab sein Bühnendebüt 2007 in ‚Equus‘ und spielte seither in zahlreichen Theaterproduktionen in London und New York. Seinen letzten Broadway-Auftritt hatte er im vergangenen Jahr in ‚Merrily We Roll Along‘, für den er einen Tony Award als Bester Nebendarsteller in einem Musical gewann.