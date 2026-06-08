Stars Daniel Radcliffe von Sohn nicht vermisst

Daniel Radcliffe - Lost City premiere - May 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 18:30 Uhr

Daniel Radcliffes Sohn hat ihn nicht vermisst, als er lange Arbeitstage wegen 'Every Brilliant Thing' am Broadway hatte.

Daniel Radcliffes Sohn „hat ihn nicht vermisst“, als er lange Stunden am Broadway arbeitete.

Der 36-jährige Schauspieler stand während seines jüngsten Engagements im Ein-Personen-Stück ‚Every Brilliant Thing‘ an sechs Tagen pro Woche achtmal auf der Bühne. Obwohl er es genoss, tagsüber mehr Zeit mit seinem und Partnerin Erin Darkes dreijährigem Sohn – dessen Name nicht öffentlich bekannt ist – verbringen zu können, gab er zu, dass die Belastung mit der Zeit ihren Tribut forderte. Sein Kind empfand das jedoch anders.

Er sagte gegenüber ‚E! News‘: „In mancher Hinsicht ist Theater großartig, wenn man ein Kind hat. Man hat tagsüber so viel Zeit mit ihnen, aber sechs Tage die Woche – das wird irgendwann anstrengend, und ich habe ihn wirklich vermisst. Er war völlig in Ordnung, er hat mich nicht vermisst.“

Der ‚Harry Potter‘-Star scherzte, es werde ein „Sieg“ sein, wenn sein Sohn später einmal irgendeine seiner Arbeiten mögen sollte. Er sagte: „Wenn ihm irgendeine davon gefällt, dann wird sich das für mich als Elternteil wie ein Sieg anfühlen. Ich habe das Gefühl, dass nichts, was die eigenen Eltern machen, cool ist. Also wird er mich wahrscheinlich anschauen und sagen: ‚Was machst du da eigentlich?'“

Doch Daniel freut sich nicht auf den Tag, an dem sein Sohn neugierig genug sein wird, sich ‚Kill Your Darlings‘ anzusehen – den Film von 2013, bei dem er und Erin sich kennenlernten und ineinander verliebten. Die intime Szene der beiden in dem Streifen bereitet ihm allerdings Sorgen. Er sagte: „Gott bewahre, dass er jemals den Film sieht, bei dem seine Mutter und ich uns kennengelernt haben, denn das wird aus vielen Gründen eine unangenehme Erfahrung für ihn. Ehrlich gesagt: Wenn ich verhindern könnte, dass er jemals erfährt, dass ich Schauspieler oder berühmt bin, würde ich das tun. Ich befinde mich gerade in dieser wunderbaren Phase, in der ich für ihn einfach nur sein Vater bin und sonst nichts, und daran werde ich so lange wie möglich festhalten.“