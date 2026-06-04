Film Jonathan Groff trifft nach ‚Merrily We Roll Along‘ erneut auf Daniel Radcliffe

Jonathan Groff - Getty - 2024 Vulture Festival - Los Angeles - November 17 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 11:00 Uhr

Jonathan Groff trifft nach 'Merrily We Roll Along' erneut auf Daniel Radcliffe.

Jonathan Groff wird erneut mit Daniel Radcliffe vor der Kamera stehen.

Der 41-jährige Schauspieler arbeitet nach dem erfolgreichen Broadway-Revival von Stephen Sondheims Musical ‚Merrily We Roll Along‘ wieder mit seinem Co-Star zusammen. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wurde Groff für den kommenden Vietnamkriegs-Thriller ‚Trust The Man‘ verpflichtet, der von Will Graham geschrieben und inszeniert wird. Der Film erzählt die Geschichte eines ehrgeizigen Geheimdienstoffiziers der US-Armee, der den rätselhaften Hintergrund eines hochdekorierten Soldaten untersuchen soll. In der offiziellen Inhaltsbeschreibung heißt es: „Während Überwachung und Verhöre intensiver werden, verschwimmt die Grenze zwischen Loyalität und Besessenheit, was beide Männer in eine gefährliche und unkontrollierbare Verbindung führt.“ Ursprünglich sollte Lucas Hedges an der Seite von Daniel Radcliffe spielen. Aufgrund von Terminproblemen schied er jedoch aus dem Projekt aus. Welche Rolle Jonathan Groff übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

‚Merrily We Roll Along‘ war ein großer Erfolg und gewann 2024 mehrere Tony Awards. Neben den Auszeichnungen für das beste Musical-Revival und die beste Orchestrierung erhielten Groff und Radcliffe die Preise als bester Hauptdarsteller beziehungsweise bester Nebendarsteller in einem Musical. In seiner Dankesrede richtete sich Radcliffe zunächst an seine Eltern: „Meine Mutter und mein Vater sind irgendwo hier. Alles Gute zum Vatertag, Dad. Ich liebe euch beide sehr. Danke, dass ihr im Auto immer Sondheim gespielt habt und mich einfach geliebt habt.“ Anschließend sprach er über seine Partnerin Erin Darke und ihren gemeinsamen Sohn: „Erin, du und unser Sohn seid das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe euch so sehr. Vielen Dank.“

Radcliffe erklärte kürzlich außerdem, dass er, Emma Watson und Rupert Grint sich gegenüber den jungen Darstellern der kommenden ‚Harry Potter‘-Neuverfilmung besonders verantwortlich fühlen. Er sagte gegenüber ‚ScreenRant‘: „Ich glaube, wir wissen alle ziemlich genau, wie die anderen darüber denken, weil wir dasselbe empfinden. Wenn man die Fotos dieser Kinder sieht, möchte man sie einfach in den Arm nehmen und beschützen. Das ist wohl der erste Impuls, den wir alle haben.“ Der Schauspieler ist zudem überzeugt, dass Dominic McLaughlin, der neue Harry-Potter-Darsteller, die Rolle sogar besser spielen wird als er selbst: „Ich bin sicher, Dominic wird besser sein als ich. Ich habe während der Dreharbeiten gelernt. Heute blicke ich viel freundlicher auf meine damalige Leistung zurück. Aber ich habe bei ‚Harry Potter‘ über viele Jahre hinweg erst lernen müssen, wie man das macht.“