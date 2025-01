Neue Staffel bereits angekündigt „Dankbar“: Massimo Sinató feiert 15. Jubiläum als „Let’s Dance“-Profi

Massimo Sinató wird einem Promi auch 2025 bei "Let's Dance" Tanzschritte beibringen. (jom/spot)

SpotOn News | 19.01.2025, 18:15 Uhr

Massimo Sinató wird auch 2025 wieder als "Let's Dance"-Profi in der beliebten RTL-Tanzshow mit dabei sein. Dabei wird der Tänzer sogar ein Jubiläum feiern.

Massimo Sinató (44) ist seit 2010 in der RTL-Tanzsendung "Let's Dance" mit dabei. Bis auf eine Pause im Jahr 2021 in Staffel 14 war der Tänzer seither in jeder Staffel als Tanzprofi mit dabei. Bei einem Besuch im "Gala"-Magazin bestätigte er nun, dass er auch 2025 mit einem Promi übers Tanzparkett wirbeln wird.

Teil einer "großartigen Tanzshow"

"Ich freue mich einfach, wieder dabei sein zu dürfen", erklärte er laut "RTL.de" in der Sendung vom 18. Januar. Er liebe es, seine Leidenschaft den Promis weitergeben zu dürfen. Es mache ihm wahnsinnig viel Spaß, zu unterrichten und zu choreografieren und er sei dankbar, "dass ich Teil dieser Familie sein darf".

Ach bei Instagram erklärt er zu einem Clip, in dem er seine erneute Teilnahme und damit 15. Staffel bestätigt: "15 Jahre 'Let's Dance', unglaublich wie die Zeit vergeht. Dankbar, dass ich über einen so langen Zeitraum ein Teil dieser großartigen Tanzshow und 'Let's Dance'-Familie bin."

Der Tänzer konnte bei seinen bis dato 14 Teilnahmen zwei Siege erringen. Gleich zu Beginn seiner "Let's Dance"-Karriere holte er sich die Trophäe mit Sophia Thomalla (35), 2020 folgte ein weiterer Triumph mit Lili Paul-Roncalli (26). Er kann zudem vier weitere Podestplätze verzeichnen.

Massimo Sinató hat eine besondere Verbindung zu der Tanzshow. 2012 lernte er dort nämlich Tanzpartnerin Rebecca Mir (33) kennen und lieben. Das Duo landete auf dem zweiten Platz, 2015 feierte es seine Traumhochzeit auf Sizilien. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Für Frau und Kind pausierte der Tänzer in der 14. Staffel.

Wann die 18. Staffel startet und welche Tanzprofis sonst noch dabei sind, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Welche Stars 2025 dabei sind, teilte der Sender allerdings schon mit. Unter anderem werden Sophia Thomallas Mutter Simone Thomalla (59), Schauspielkollegin Christine Neubauer (62), Ex-"GZSZ"-Star Jeanette Biedermann (44), TV-Koch Roland Trettl (53) oder Model Diego Pooth (21) antreten.