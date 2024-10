Stars Dannii Minogue: Die Musik brachte ihr Kraft

Kylie and Dannii Minogue - February 2023 - Live and Proud: Sydney WorldPride Opening Concert - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 12:05 Uhr

Die Schwester von Popikone Kylie Minogue spricht über die Krebserkrankung der Sängerin.

Dannii Minogue erinnert sich unter Tränen an die Krebserkrankung ihrer Schwester Kylie Minogue.

Die legendäre Popikone erhielt im Jahr 2005 während ihrer ‚Showgirl: Greatest Hits‘-Welttournee die Schockdiagnose Brustkrebs. In der australischen Fernsehsendung ‚Take 5 with Zan Rowe‘ sprach ihre jüngere Schwester jetzt über die schwierige Zeit, in der Kylie sich einer Chemotherapie unterziehen musste. Damals habe den beiden vor allen Dinge ihre gemeinsame Liebe zur Musik Kraft gegeben. „Meine Schwester erkrankte mitten in ihrer Tour an Brustkrebs“, berichtet Dannii in der TV-Show. „Ich erinnere mich daran, dass sie von der Bühne getragen wurde und so etwas. Wenn ich sie besuchte, als sie ihre Chemo bekam und sich schlecht fühlte, dann sprang ich einfach zu Musik um sie herum. Die Musik hielt uns aufrecht und sie sagte immer: ‚Ich muss die Tour beenden!‘ Sie ist so professionell. Ich sagte nur: ‚Wir müssen dich am leben halten.‘ Aber ja, wir wussten, dass das ihr Ziel war. Zurückzukommen und all die verkauften Tickets zu honorieren.“

Nachdem Kylie ihre Krebsbehandlung erfolgreich beendet hatte und endlich wieder Konzerte geben konnte, lud sie Dannii mehrfach zu sich auf die Bühne ein. Über die Geste ihrer 56-jährigen Schwester sagt die 52-Jährige im Interview: „Die Freude als wir auf die Bühne kamen, vom Publikum, es war unglaublich.“