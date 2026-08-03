Film Danny Ramirez bezeichnet ‚Avengers: Doomsday‘ als ‚Sommercamp‘

Danny Ramirez - Thunderbolts - LA Première - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 14:30 Uhr

Danny Ramirez bezeichnet 'Avengers: Doomsday' als 'Sommercamp'.

Danny Ramirez hat die Dreharbeiten zu ‚Avengers: Doomsday‘ mit dem Besuch eines „Sommercamps“ verglichen.

Der 33-jährige Schauspieler kehrt in dem kommenden Marvel-Film als Falcon zurück und hat nun über seine Erfahrungen während der Produktion gesprochen. Auf die Frage, mit welchem Co-Star er am liebsten Zeit verbracht habe, antwortete Danny, der in ‚Avengers: Doomsday‘ neben Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Florence Pugh, Simu Liu und Tom Hiddleston zu sehen ist, gegenüber ‚People‘: „Das ist schwierig, weil alle fantastisch sind und wir mit jedem Zeit verbringen konnten. Das war meine größte Überraschung … wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, erwartet man normalerweise, dass es ein schwarzes Schaf gibt. Aber es gab kein schwarzes Schaf. Deshalb fühlte es sich am Set wie ein Sommercamp an. Jeder war begeistert davon, alles zu geben. Während der Dreharbeiten konnte man mit unterschiedlichen Menschen besondere Momente erleben. Meine Ausweichantwort ist deshalb: alle.“

Trotzdem verriet Danny, dass ihm die Zusammenarbeit mit Lewis Pullman, seinem Co-Star aus ‚Top Gun: Maverick‘, besonders viel Spaß gemacht habe. Der Schauspieler, der in ‚Top Gun: Maverick‘ auch gemeinsam mit Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell und Monica Barbaro spielte, sagte: „Ich liebe es, Zeit mit Lewis zu verbringen. Es ist großartig, einen der größten Filme aller Zeiten gemeinsam mit einem seiner besten Freunde anzugehen.“

Danny wollte in seiner Jugend Fußballprofi werden und hat diese Einstellung eines Sportlers später auf seine Schauspielkarriere übertragen. Er sagte zuvor gegenüber ‚Empire‘: „Als kleiner Junge dachte ich: ‚Es gibt nur eine Sache, die ich sein werde, wenn ich groß bin, und das ist ein Profisportler.'“ Danny spielte während seines Studiums in Atlanta Fußball, doch eine schmerzhafte Verletzung setzte seinen sportlichen Traum zunächst außer Kraft. Kurz darauf veränderte sich sein Leben auf unerwartete Weise. Der Schauspieler erinnerte sich: „Ein Produktionsassistent eines Films kam vorbei und fragte, ob [jemand von uns] als Statist mitmachen wollte. Am nächsten Tag kaufte ich all meine Schauspielbücher.“

Seitdem arbeitet Danny mit großer Disziplin daran, sich in Hollywood durchzusetzen. Er erklärte: „Das ist ein Prozess, der auf Handwerk basiert. Genauso, wie ich an meinem ersten Ballkontakt gearbeitet habe, kann ich auch an meiner emotionalen Ausdruckskraft, meiner Menschenbeobachtung oder meinem Verständnis für Psychologie arbeiten.“ Danny ist begeistert von der Möglichkeit, sich als Schauspieler ständig weiterzuentwickeln. Er sagte: „Es liegt eine Freude in der Herausforderung, oder? Der Einsatz hält mich motiviert. Es geht immer um die Fragen: ‚Was habe ich aus dem vorherigen Projekt gelernt? Was möchte ich bei meinem nächsten machen?'“