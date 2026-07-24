Stars Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise spielt in Shakespeare-Stück mit

Katie Holmes - Michael Kors Collection Fall/Winter 2024 Runway Show - - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 14:00 Uhr

Die 20-Jährige wird in einer modernen Interpretation von Shakespeares 'Ein Sommernachtstraum' zu sehen sein.

Katie Holmes‘ und Tom Cruises Tochter Suri tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern und startet ihre Schauspielkarriere mit einem Stück von William Shakespeare.

Die 20-Jährige wird eine Rolle in ‚Midsummer!‘ übernehmen, einer modernen Interpretation des beliebten Klassikers ‚Ein Sommernachtstraum‘. Die Theaterproduktion wird im Peirce Studio des Trust Arts Education Center in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania aufgefüht. Das Stück dauert 90 Minuten und wird vom 31. Juli bis zum 1. August gezeigt. Anschließend geht die Inszenierung nach Schottland zum Edinburgh Festival Fringe, wo sie vom 7. bis zum 21. August aufgeführt wird.

Ob Suri für diesen Teil der Produktion nach Schottland reisen wird, ist derzeit noch unklar. Laut der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘ studiert Suri Musicaltheater an der Carnegie Mellon University, nachdem sie 2024 die LaGuardia High School in New York abgeschlossen hatte. Es ist nicht das erste Mal, dass Suri auf der Bühne steht. Im März dieses Jahres spielte sie die Figur Angel in einer szenischen Lesung von ‚Cosmic Microwave Background‘. Zuvor hatte sie bereits für die Projekte ihrer Mutter Katie gesungen, darunter ‚Alone Together‘ und ‚Rare Objects‘.

Katie erklärte, wie viel es ihr bedeute, ihre Tochter daran zu beteiligen. Gegenüber dem ‚Glamour‘-Magazin verriet sie: „Ich hoffe, dass sie immer etwas in meinen Filmen macht. Ich frage sie jedes Mal. Beide Erfahrungen entstanden aus demselben Grund, warum ich unsere Branche liebe: Man hat diese Projekte und wird mit den Menschen, mit denen man arbeitet, zu einer Familie.“

Suri kam 2006 zur Welt. Im selben Jahr gab Katie Suris Vater Tom Cruise das Jawort. 2012 reichte sie die Scheidung ein. Die Trennung wurde noch im selben Jahr rechtskräftig. Es wird angenommen, dass Katie vor Suris 18. Geburtstag das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter hatte. Später entschied sich die Studentin, den Nachnamen ihres Vaters abzulegen und stattdessen den zweiten Vornamen ihrer Mutter zu verwenden. Heute nennt sie sich Suri Noelle.