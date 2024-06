Stars Steve Carell: Nicht in ‘The Office’-Spin-Off dabei Steve Carell wird in der Nachfolgeserie von ‘The Office’ nicht dabei sein. Der 61-jährige Schauspieler spielte ab 2005 den schrulligen Chef Michael Scott in der beliebten Sitcom, bevor er 2011 aus der Serie ausstieg. Nun hat er verraten, dass er nicht vorhat, in der kommenden Spin-Off-Serie aufzutreten, da seine Figur „keinen Grund“ dazu habe. Im […]