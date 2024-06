Hugh Grosvenor heiratet Darum kommt Prinz Harry nicht zur britischen Hochzeit des Jahres

Prinz Harry lässt die britische Hochzeit des Jahres sausen. (ncz/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 18:26 Uhr

In Großbritannien steigt am Wochenende die Hochzeit des Jahres, doch nicht alle eingeladenen Royals sind dabei. Deshalb fehlt Prinz Harry, wenn einer seiner ältesten Freunde "Ja" sagt.

Am kommenden Freitag (7. Juni) findet in Großbritannien die Hochzeit des Jahres statt: Hugh Grosvenor (33), der Herzog von Westminster, heiratet seine Verlobte Olivia Henson (30). Der Bräutigam ist das Patenkind von König Charles III. (75) und zählt zu den engsten Freunden von Prinz William (41) und Prinz Harry (39). Er ist sogar Patenonkel deren jeweils ältesten Sohns, Prinz George (10) und Archie (5). Während William bei der Hochzeit in der Chester Kathedrale im Norden Englands unter den Trauzeugen des Bräutigams sein soll, wird sein jüngerer Bruder das Event sausen lassen.

Wie die britische Zeitung "The Times" berichtet, soll Prinz Harry zwar eine Einladung zur Hochzeit erhalten haben, diese jedoch nach Gesprächen mit dem Bräutigam abgelehnt haben. Demnach hätten der Herzog von Sussex und der Herzog von Westminster anerkannt, dass es für Harry schwierig sein dürfte, an der Hochzeit teilzunehmen. Es habe eine telefonische, einvernehmliche Absprache zwischen den beiden Freunden gegeben.

Warum kommt Prinz Harry nicht zur "Hochzeit des Jahres" in Großbritannien?

Zum einen stehen nach wie vor Fragen um die Sicherheit von Prinz Harry bei Aufenthalten in Großbritannien im Raum, hinzu kommt der Zwist zwischen dem Royal und seinem Bruder William. Würden beide an der Hochzeit teilnehmen, könnte der Tag von Geschichten über die Entfremdung der zwei Söhne von König Charles III. überschattet werden.

Besonders unangenehm hätte laut "The Times" die Tatsache werden können, dass Prinz William bei der Hochzeit die Aufgabe des "Ushers", also Platzanweiser, zuteilwird. Damit hätte er seinen entfremdeten Bruder Harry an dessen Platz bringen müssen.

Auch Charles und Kate fehlen

Laut dem Bericht wird auch Prinzessin Kate (42) nicht an den Hochzeitsfeierlichkeiten teilnehmen, sie befindet sich weiterhin in Krebsbehandlung. Auch Hugh Governors Patenonkel König Charles bleibt der Hochzeit offenbar fern. Dennoch kann die "royalste nicht royale Hochzeit", wie die "Times" es nennt, mit einigen prestigeträchtigen Gästen auftrumpfen, insgesamt 400 an der Zahl.