Er hatte ein Schwein als Grund genannt Darum schliefen Tori Spelling und Dean McDermott drei Jahre getrennt

Die Ehe von Tori Spelling und Dean McDermott ist nach 18 Jahren gescheitert. (ae/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 09:15 Uhr

Tori Spelling und Dean McDermott kämpften viele Jahre mit Eheproblemen - und die wurden wohl noch verstärkt, als er in ein eigenes Schlafzimmer zog. Drei Jahre lang schlief das Paar vor seiner Trennung getrennt. Während er dafür einen tierischen Grund angab, hat sie eine andere Version.

"Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (50) stellt klar, warum sie und Dean McDermott (57) vor der Trennung drei Jahre lang in getrennten Schlafzimmern geschlafen haben. Zuvor hatte ihr Noch-Mann Schlagzeilen mit seiner Behauptung gemacht, ein in ihrem Bett schlafendes Schwein habe ihn vertrieben.

Das Schwein soll nicht der Auslöser gewesen sein

"In ihrem Podcast "MisSPELLING" schildert die Schauspielerin ihre Sicht der Dinge. Sie hätten "seinem Wunsch" nach drei Jahre lang in verschiedenen Schlafzimmern geschlafen, aber das habe nicht an einem Tier gelegen. "Er sagte in einem Interview, er habe wegen eines Schweins nicht mehr im Bett geschlafen. Das stimmt nicht", betonte Spelling. Obwohl das Paar tatsächlich ein Schwein hatte, erklärte sie, dass das Tier nur einen Tag lang bei ihnen geschlafen habe, als es noch ganz klein war. "Ich habe nur den Rat befolgt, dass es das Kuscheln gewohnt war und das ein paar Nächte lang brauchte", fuhr sie fort. "Aber als das Schwein dann zwischen uns ins Bett pinkelte, sagte er: 'Das Schwein verlässt das Bett.' Und ich sagte: 'Verstanden.' Und das war die einzige Nacht, in der das Schwein im Bett war."

Die Schauspielerin enthüllte vielmehr, dass wohl der Fernseher McDermott in ein eigenes Zimmer vertrieben habe. Er habe sich daran gestört, dass sie gerne bei laufendem Fernseher einschläft. Beim Fernsehschauen könne sie sich jedoch sehr gut ablenken. "Ich konnte einfach abschalten und mich unterhalten lassen." Das habe schon ihr Vater, der berühmte Fernsehproduzent Aaron Spelling (1923-2006), gewusst. Er habe immer gesagt: "Menschen haben harte Tage, harte Arbeit, ein hartes Leben, harte Beziehungen, und alles ist individuell. Und wenn sie nach Hause kommen, wollen sie einfach abschalten, unterhalten und aus ihrer Welt herausgeholt werden."

Im August 2023 war die Trennung des Paares bekannt geworden. Im November erzählte McDermott der britischen Zeitung "Daily Mail" dann, dass sie "schon seit einiger Zeit Probleme hatten", aber "es wurde nur noch schlimmer, weil wir nicht mehr im selben Zimmer schliefen". Der kanadische Schauspieler behauptete in dem Interview, ihre Schlafgewohnheiten hätten sich geändert, als Spelling Tiere – darunter ein Schwein und mehrere Hunde – in ihr Schlafzimmer gebracht habe. Der Schauspieler sagte auch, dass in ihrem Badezimmer ein Huhn gelebt habe.

Scheidung eingereicht wegen "unüberbrückbarer Differenzen"

Ende März 2024 berichteten US-amerikanische Medien, dass Tori Spelling nach 18 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht habe. In den Gerichtsunterlagen nannte die Schauspielerin demnach "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für ihre Trennung, die bereits am 17. Juni 2023 erfolgt sein soll. Die beiden Schauspieler hatten sich während der Dreharbeiten zum TV-Film "Mind Over Murder" kennengelernt. McDermott und Spelling gaben sich im Mai 2006 das Jawort, bekamen fünf Kinder und lebten bis zu ihrer Trennung gemeinsam in einer Villa in Los Angeles.