Bekanntere und unbekanntere Namen „Das große Promi-Büßen“: Das sollen die Kandidaten sein

Thorsten Legat soll einer der Kandidaten der kommenden "Das große Promi-Büßen"-Staffel sein. (wue/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 18:15 Uhr

Die Ausstrahlung der Folgen der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" wird für den kommenden Herbst erwartet. Welche Sternchen könnten diesmal an der Reality-Show teilnehmen?

Noch in diesem Jahr sollen sich einige deutschsprachige TV-Gesichter wieder dem "großen Promi-Büßen" stellen. Wer offiziell in der kommenden Staffel dabei sein wird, ist bisher nicht bekannt. Die "Bild"-Zeitung möchte nun aber in Erfahrung gebracht haben, wen Moderatorin Olivia Jones (54) in den neuen Episoden auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn begrüßen wird. Die Folgen seien Produktionskreisen zufolge bereits im Juli in Österreich mit zehn Promis abgedreht worden.

Thorsten Legat bringt wohl seinen Sohn mit

Einer der bekanntesten aufgeführten Namen ist der von Thorsten Legat (55). Der Reality-TV-erfahrene Ex-Fußballer soll aber nicht alleine vor die Kameras treten, auch sein Sohn Nico (26) ist demnach dabei. Genannt werden zudem die Schauspielerin Bea Fiedler (67), Reality-Star Sam Dylan (33) und die Influencerin Vanessa Mariposa (31). Die weiteren Kandidatinnen und Kandidatinnen sollen dem Bericht zufolge Anita Latifi, Elsa Latifaj, Jörg Hansen, Christina Dimitriou und Bobby Chambers sein.

Von Joyn gibt es bisher keine offiziellen Angaben zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der neuen Staffel. Fest steht jedoch, wann die Folgen ungefähr erscheinen sollen und dass Olivia Jones wieder für die Beichte der Promis zuständig sein wird. Der Tageszeitung habe eine Joyn-Sprecherin jetzt nur erklärt: "Welche Promis sich bei Olivia Jones in der 'Runde der Schande' ihren persönlichen Fehltritten stellen und was alles im Camp passiert, sehen die Zuschauer:innen schon im Herbst in der neuen Staffel 'Das große Promi-Büßen' auf Joyn."