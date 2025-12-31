Stars Das haben sich Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres für den Jahreswechsel vorgenommen

Veronica Ferres - Nov 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 14:00 Uhr

Das haben sich Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres für den Jahreswechsel vorgenommen.

Zum Jahreswechsel nehmen sich Carsten Maschmeyer (66) und Veronica Ferres (60) bewusst Zeit für ihre Beziehung und ihre Familie.

In einem Gespräch über das vergangene Jahr und die kommenden Pläne des Paares verriet der Unternehmer jetzt gegenüber ’spot on news‘, wie er und seine Partnerin den Übergang ins neue Jahr gestalten und welche Traditionen ihnen besonders am Herzen liegen. Ein zentrales Element ihrer Silvesterfeier nennen Maschmeyer und Ferres „Beziehungswartung“ – ein bewusstes Ritual, das sie seit Jahren pflegen. Dabei nehmen sie sich regelmäßig Zeit für ein Rendezvous ohne Ablenkung, um sich über ihre Beziehung auszutauschen. Maschmeyer erklärte dazu: „Einmal pro Woche haben wir eine Date Night, ohne Handys, ohne Ablenkung, bei der wir uns gegenseitig drei Fragen stellen: Womit habe ich dich positiv überrascht? Womit habe ich dich enttäuscht? Was wünschst du dir, dass ich verändere?“ Zum Jahresende erweitern der Business-Experte und die Schauspielerin dieses Prinzip zu einem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate, um zu reflektieren: „Was hat uns als Paar getragen, wo müssen wir aufpassen?“ Diese Offenheit in Sachen Liebesfragen sei laut Maschmeyer „manchmal der Grund, warum unsere Beziehung stabil ist“.

Für das kommende Jahr haben sich beide vor allem Gesundheit und gemeinsame Zeit auf die Agenda geschrieben. Maschmeyer betont, dass es ihnen wichtig sei, trotz vieler beruflicher Verpflichtungen wieder mehr Zeit miteinander und mit der Familie zu verbringen: „Für uns als Paar wünschen wir uns vor allem Gesundheit und genügend gemeinsame Zeit, gerade weil wir beide beruflich oft getrennt viel unterwegs sind. Und ganz grundsätzlich familiäre Harmonie und Frieden, im Kleinen wie im Großen“, erklärt er.

Auch wie sie Silvester begehen, haben sie klar definiert: Statt großer Partys setzen sie auf ein entspanntes und familiäres Beisammensein. „Silvester ist bei uns deutlich weniger ‚Event‘ als früher. Veronica und ich verbringen den Jahreswechsel mit dem Teil der Familie, der noch da ist und laden zusätzlich noch Freunde ein. Entscheidend ist für uns beide, dass wir gemeinsam langsam und entspannt ins neue Jahr starten“, so Maschmeyer im Interview.