Unter uns, Alles was zählt, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Charlie (r.) nötigt Justus in ihrer Entschlossenheit unwissentlich den Liebesbeweis für Jenny ab. (cg/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 09:00 Uhr

Ute nimmt sich in "Unter uns" vor, ihren ersten Hochzeitstag zu ignorieren. In "Alles was zählt" soll Justus verhindern, dass Charlie Essen verlässt, während Erik in "GZSZ" erfolgreich Verbrecher verjagt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute beschließt, ihren ersten Hochzeitstag zu ignorieren, und ein unverhoffter Flirt scheint dafür genau das Richtige zu sein. Gleichzeitig ist Cecilia verzweifelt, nachdem Nurays Tasche mit Margots Tagebüchern gestohlen wurde, und macht sich auf die Suche. Paco versucht, seine Freundschaft mit Easy zu reparieren, was sich als schwierig erweist, da Viviens Schicksal alte Wunden bei Charlotte wieder aufreißt.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie plant, Essen zu verlassen, doch Simone setzt Justus unter Druck, dies zu verhindern. Unterdessen versucht Imani, die Einführung ihres Medizinprodukts zu stoppen, und Tom bietet ihr seine Unterstützung an, gerät dabei jedoch in Schwierigkeiten. Währenddessen hilft Matteo Valea bei der Versöhnung, doch ihre Schuldgefühle kann er nicht einfach lindern. Wird er dennoch einen Weg finden, sie zu unterstützen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik gelingt es, die Verbrecher zu vertreiben, doch er muss sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Als Nina herausfindet, warum Moritz ihr Handy benutzt hat, zeigt sie Verständnis und hilft ihm, die Trennung von Luis besser zu verarbeiten. Sie ermutigt ihn schließlich, den Kontakt zu Luis wiederherzustellen.