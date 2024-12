Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17.12.2024

Svenja spricht sich in "Rote Rosen" mit Till aus und in "Unter uns" hilft Britta Ute dabei, sich von Benedikt zu lösen. In "GZSZ" will Paul Berlin verlassen, um seine Gedanken zu ordnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta wird skeptisch, als Noah nicht preisgeben will, warum die Polizei ihn erneut zum Unfall befragt. Was könnte er vor ihr verbergen? Sie durchsucht sein Zimmer und stößt dabei auf Fotos seines inzwischen verkauften Autos. Die Bilder liefern Hinweise: Farbe und Modell stimmen mit dem Unfallfahrzeug überein, und das Auto weist einen Unfallschaden auf. Für Britta scheint klar zu sein, dass Noah der Verantwortliche für den Unfall ist, und sie stellt ihn direkt zur Rede.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach Henrys klarer Ansage versucht Maxi, ihre Enttäuschung zu überspielen und sich damit abzufinden, lediglich eine gute Freundin für ihn zu sein. Kurz darauf bittet Werner sie um Ideen, wie die Einnahmen aus dem Casino sinnvoll investiert werden könnten. Währenddessen erfährt Henry beiläufig von Christophs Schwierigkeiten mit seinen Hotels in Spanien. Um den Plan seiner Mutter zu sabotieren, behält er diese Information absichtlich für sich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo freut sich über einen potenziell lukrativen Kunden, als er mit Ferhat einen Deal einfädeln kann. Doch als er Easy zuliebe seine Arbeit zurückstellt, schnappt sich jemand anderes den Auftrag. Ute schafft es mit Brittas Unterstützung, sich weiter von Benedikt zu lösen und geht schon bald eine neue Bindung ein. Paco steht zwischen den Stühlen: Soll er Easy seine Freundschaft anbieten oder Stella dabei helfen, ihr dunkles Geheimnis vor Easy zu bewahren? Der Druck auf ihn wächst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus' Engagement für Charlie trägt Früchte. Doch diese Erfahrung bringt Justus eine wichtige Erkenntnis. Währenddessen kann Imani kurz aufatmen, bis Tom sie vor die nächste Herausforderung stellt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul plant, Berlin zu verlassen, um seine Gedanken zu sortieren. Doch Nihat macht ihm klar, dass er sich eigentlich nur einer entscheidenden Frage stellen muss: Wem kann er wirklich vertrauen? Währenddessen herrscht Weihnachtsvorfreude bei den Gerners. Doch ist Matilda überhaupt bereit für diese Annäherung an die Familie?