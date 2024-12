Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Zwischen Leyla (r.) und Noah knistert es. (cg/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" knistert es zwischen Leyla und Noah. Benedikt hadert in "Unter uns" mit Patrizias tödlicher Krankheit und in "GZSZ" vermutet Emily, dass Kate den Sportunterricht schwänzt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zwischen Leyla und Noah entwickelt sich eine spürbare Anziehung, die beide durch einen spielerischen Wettstreit über die Wichtigkeit ihrer Berufe zu überspielen versuchen. Doch das Knistern bleibt. Bella ist erleichtert, dass Svenja ihre Unterstützung anbietet, doch Till setzt auf die Hilfe des Jugendamts, um ihren Vater zu finden. Bella kann Tills Verhalten nicht nachvollziehen, und es kommt zu einem heftigen Streit. Danach zieht Till sich zurück, was Bella beunruhigt. Sie macht sich große Sorgen um ihn.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta holt ihre Fotos aus dem Müll zurück, woraufhin Miro versucht, sich mit Kritik an der Bildqualität herauszureden. Greta jedoch schätzt die Bilder und bespricht sie mit Luis, der dabei seine aufkommende Eifersucht unterdrücken muss. Als er später Greta und Miro angeregt über neue Fotoprojekte sprechen sieht, fühlt er sich ausgeschlossen und reagiert unangebracht, was Greta ärgert. Luis entschuldigt sich daraufhin bei Miro für seine Kommentare, während Miro glaubt, Greta schenke ihm keine Beachtung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt hat größere Schwierigkeiten mit Patrizias schwerer Krankheit, als er sich eingestehen möchte, vor allem da sie jede Behandlungsmöglichkeit ablehnt. Tobias ringt derweil mit neuen Beweisen, die Davids Unschuld belegen könnten, während David sich schuldig fühlt, weil er plötzlich als Held angesehen wird. Stella gelingt es, den Konflikt in der Schillerallee zu entschärfen. Dies führt dazu, dass Paco erkennt, warum er sich einst in sie verliebt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle kehrt mit guten Absichten nach Essen zurück, doch die Frage bleibt, ob sie Nathalie wirklich helfen kann. Henning ist überrascht und erfreut über die positive Resonanz auf seine Rampe im Internet. Er plant weitere Projekte, doch ein Missgeschick bremst ihn aus. Valea hilft der von Albträumen geplagten Leyla beim Backen, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, doch ihr Verhalten macht sie verdächtig.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily glaubt, dass Kate den Sportunterricht schwänzt. Mit Katrins Unterstützung findet sie die Wahrheit heraus, ohne sich vor anderen Eltern in eine unangenehme Lage zu bringen, wofür sie Katrin dankbar ist. Alicia versucht mit Nihats Unterstützung und einer geführten Rückführung, die Geschehnisse der Vergangenheit zu klären. Auch wenn das Experiment scheitert, stößt sie auf eine aufschlussreiche Erinnerung.