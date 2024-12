Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Christoph verspricht Lale, das Golfturnier als Charity für die Theo Licht Stiftung zu nutzen. (cg/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" möchte Christoph Lale die Sorgen wegen der Stiftung nehmen. Hanna hadert in "Alles was zählt" mit ihrer Ahnung um Justus' Affäre. In "GZSZ" reisen die Seefelds nach Spanien.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Beim Joggen begegnet Britta einem rustikalen, aber charmanten Mann. Zum ersten Mal seit Hendriks Tod fühlt sie sich unbeschwert, hat aber sofort ein schlechtes Gewissen. Als sie ihn erneut trifft, kommt es zu einem Missverständnis, woraufhin Britta Abstand hält. Doch dann stellt Svenja den Mann als ihren Vater Heiner vor. Henni und Britta freuen sich, dass Amelie und Jorik bei der Wahl des Heidepaares mitmachen. Um niemanden zu enttäuschen, entscheiden sich Amelie und Jorik, den Anschein eines Paares aufrechtzuerhalten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph möchte Lale entlasten und schlägt vor, beim Golfturnier Spenden für die Stiftung zu sammeln. Beide ahnen nicht, dass Markus die Event-Managerin Anastasia überzeugen kann, das Turnier exklusiv für eine andere Charity zu nutzen. Henry erklärt Maxi, dass er durch sie die Schönheit der Natur entdeckt hat und dafür Risiken eingeht, wie das Baumklettern. Maxi ist gerührt, doch die Freude währt nur kurz, als Henry sie daran erinnert, dass sie jetzt mit ihm auf seiner Geländemaschine fahren muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt möchte Patrizia nicht an ihre Krankheit verlieren, als sie ihn zu einem dringenden Gespräch bittet. Sina und Bambi sind zunächst wenig begeistert von dem Besuch ihrer türkischen Tante Nuray, doch diese erweist sich als große Unterstützung. Frustriert von ihrem Chef bäckt Esma eine äußerst scharfe "Kündigung", die jedoch jemand ganz anderes isst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela sehnt sich danach, dass Kim zur Weihnachtszeit wieder zur Familie zurückkehrt. Wird ihr Wunsch in Erfüllung gehen? Hanna vermutet, dass Justus eine Affäre hat, möchte jedoch weder Charlie noch Jenny verletzen und überlegt, ob sie eingreifen soll. Kilian vermutet die wahren Gründe hinter Isabelles Entscheidung und versucht, sie umzustimmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Seefelds fliegen nach Spanien, doch kurz vor dem Abflug verliert Maren den Verlobungsring für Michi. Katrin, die in Barcelona geschäftlich unterwegs ist, bietet ihre Hilfe an, kämpft jedoch selbst mit Schwierigkeiten. Währenddessen wird in Marens Ferienhaus eingebrochen. Jonas stellt den Einbrecher, doch die Familie ist uneins, ob sie die Polizei einschalten soll, was die Situation noch komplizierter und gefährlicher macht.