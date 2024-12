Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Jenny (r.) ist überrascht, als Justus für ihre Ehe seine Kariere opfern will. (cg/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" stürzen sich Stella und Sina in ein besonderes Bauprojekt. Jenny fordert in "Alles was zählt" die Scheidung von Justus. In "GZSZ" suchen Carlos und Erik fieberhaft nach Johns Angreifer.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia versucht, Ute mit ihrer Krankheit ein letztes Mal zu manipulieren, doch Ute beginnt allmählich, misstrauisch zu werden. Währenddessen überraschen Esma und David einen Einbrecher, lassen ihn jedoch entwischen. Als sie merken, dass er zurückkommen will, beschließen sie, ihm eine Falle zu stellen. Stella und Sina suchen nach Ablenkung und stürzen sich in ein ungewöhnliches Bauprojekt, um ihren Sorgen für eine Weile zu entfliehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie ist am Boden zerstört, während Jenny die Scheidung einreicht. Justus setzt alles daran, seine Ehe zu retten und gibt nicht auf. Leyla versucht, ihren Kummer zu verdrängen, indem sie ein Ehrenamt im Krankenhaus übernimmt. Dabei hilft sie Imani, einen Moment der Vergeltung gegenüber Kilian zu genießen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos und Erik schließen sich zusammen, um herauszufinden, wer John angegriffen hat. Doch als Carlos John besucht, zeigt Erik ihm erneut die kalte Schulter. Alicia sucht fieberhaft nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk, aber der Druck macht es ihr schwer, eine Idee zu finden.