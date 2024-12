Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Maren hofft auf ein schönes Weihnachtsfest mit Michael. (cg/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" nimmt Baris' Suche nach Esma eine turbulente Wendung. Jenny geht in "Alles was zählt" auf Abstand zu Justus und in "GZSZ" ist Maren entschlossen, Michi ein perfektes Weihnachten zu bereiten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nuray wird zur Verantwortlichen für die Geschenke der Wichtelgruppe ernannt und stürzt sich enthusiastisch in die Anpassung der Präsente. Ute ist schockiert, als sie erfährt, dass Benedikt über Patrizias Lüge Bescheid wusste, und möchte ihn aus ihrem Leben verbannen. Doch jemand anderes kommt ihr zuvor. Baris hat ein ungutes Gefühl, dass seiner Schwester etwas passiert sein könnte. Bei der Suche nach Esma gerät er in ein unerwartetes Abenteuer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny versucht, nach ihrem Liebeskummer so viel Distanz wie möglich zu Justus zu schaffen. Dabei begegnet sie einer Person aus ihrer Vergangenheit. Hannas Ärger auf Justus wächst, als sie Charlie in ihrem Herzschmerz beisteht. Schließlich kommt es zu einer Konfrontation zwischen Hanna und Justus, bei der sie ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten kann. Nathalie und Matteo laufen sich erneut über den Weg, und als sie sieht, wie liebevoll er sich um Diego kümmert, nimmt sie ihn in einem neuen Licht wahr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren will Michi ein besonderes Weihnachtsfest schenken, auch wenn sie dafür persönliche Opfer bringen muss. Carlos fühlt sich einsam, da ihm niemand Wärme entgegenbringt. Doch dann öffnet sich eine Möglichkeit, als sich jemand ihm nähert.