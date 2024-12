Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Valea will Weihnachten im Loft noch nicht aufgeben. (cg/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" ist Benedikt tief getroffen, nachdem Maja ihn von ihrer Party ausgeladen hat. Valea fürchtet in "Alles was zählt", dass Weihnachten ins Wasser fällt. In "GZSZ" bekommen Nina, Toni und Erik überraschend Besuch.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nuray möchte Weihnachten ganz im Sinne ihrer verstorbenen Mutter Margot perfekt gestalten. Doch wie ihre Mutter schafft sie es auch, ein wenig Chaos zu verursachen. Tobias plant, die Feiertage nur mit Leo zu verbringen, unterschätzt jedoch den Einsatz seiner Freunde. Benedikt ist gekränkt, als Maja ihn von der Weihnachtsfeier ausschließt. Um die Bindung zu seiner Tochter zu retten, greift er zu einer listigen Strategie, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny wird klar, dass sie trotz allem immer noch starke Gefühle für Justus hat. Doch die Frage bleibt, ob das ausreicht, um ihm zu verzeihen und zurückzukehren. Nach einer Auseinandersetzung mit Hanna verbringt Kilian den Weihnachtsabend mit seinen Cousinen. Nathalie trifft eine unerwartete Entscheidung, die alles verändert. Während Valea befürchtet, dass Weihnachten ins Wasser fällt, freuen sich Ben und Deniz über die Rückkehr eines alten Bekannten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matildas kurze Reaktion auf Gerner bleibt Yvonne nicht verborgen, doch Matilda schafft es, die Situation zu entschärfen und lässt sich selbst von der Weihnachtsstimmung in Gerners Familie anstecken. Nina, Toni und Erik erhalten überraschenden Besuch, der ihr Weihnachtsfest auf den Kopf stellt. Währenddessen setzt Emily ihren Plan um, was Katrin erfreut. Doch Emilys größter Wunsch zu Weihnachten bleibt ganz persönlicher Natur.