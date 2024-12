Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Moritz (l.) und Jonas lassen das alte Jahr Revue passieren. (cg/spot)

SpotOn News | 30.12.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" kommen sich Cecilia und Baris wieder näher. Kilian verrät seinen Cousinen in "Alles was zählt" seine Zukunftspläne. In "GZSZ" leidet Moritz unter Liebeskummer.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia wagt einen Schritt auf Baris zu, was zu einer unerwarteten Annäherung führt. Steht ihnen ein Kuss beim Countdown bevor? Ringo räumt Tobias' chaotische Wohnung auf, erkennt aber, dass er damit mehr Schaden angerichtet hat, als er dachte – Tobias ist tief verletzt. Nun muss Ringo einen Weg finden, das wieder gutzumachen. Als Easy zufällig Ferhat trifft, bei dem Ringo einen wichtigen Pitch absagen musste, ergreift er die Chance und stellt Ferhat eine neue Idee vor: Ringo selbst als das perfekte Produkt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie wird in letzter Sekunde davon abgehalten, eine unüberlegte Aktion durchzuführen, während Jenny alles daran setzt, ihre Rachepläne in die Tat umzusetzen. Kilian sieht sich gezwungen, seine Cousinen in seine Pläne einzuweihen, was zu unterschiedlichen Reaktionen führt. Unterdessen fühlt sich Ben zunehmend unwohl in seinem eigenen Lokal und realisiert, dass er einen Neuanfang braucht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz kommt noch immer nicht über die Trennung hinweg. Jonas versucht, ihn mit einem Wunschritual und Tischfeuerwerk aufzumuntern, doch ausgerechnet Moritz' Feuerwerk zündet nicht. Maren plant einen Überraschungsurlaub für Michi, was bei ihm jedoch Unbehagen auslöst. Auf der Silvesterparty sucht Tobias die Nähe von Emily – könnte sie ihm mehr bedeuten, als er sich eingestehen will?