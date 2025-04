Stars ‚Let’s Dance‘: Ausgeschiedene Profis kommen plötzlich zurück Bei ‚Let’s Dance‘ treten jedes Jahr neue Prominente an, doch auch die Profis sind mittlerweile Publikumslieblinge. Deswegen ist es in jeder Staffel wieder schade, wenn Lieblings-Profitänzer direkt am Anfang aus der Show segeln. Dieses Jahr traf das unter anderem Christina Hänni, ehemals Luft, die mit dem Komiker Osan Yaran schon in der ersten Show der […]